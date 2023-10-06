亞運棒球／中華隊投手合計狂飆15次三振！讓中國隊打者無力招架
杭州亞運中華成棒隊在5日晚間賽事出戰地主中國隊，只要贏球就確定晉級金牌戰，結果中華隊毫無懸念，以4:1擊敗中國，全隊投手將士用命，包括先發投手鄭浩均4局狂飆4次三振，失1分，第二任投手陳柏毓3局狂飆6次三振無失分，第三任投手由統一獅隊「金孫」古林睿煬2局狂飆5次三振，全部累積15次三振，讓中國隊束手無策，若無意外，韓國隊跟中國隊今天再度進行超級循環賽第二天賽事，若韓國勝出，代表「台韓大戰」將再度上演。
記者吳政紘/綜合報導
中華隊首局就由林安可敲出2分打點二壘安打建功，拉開比數後，中華隊鄭浩均原本還想繼續投，但5局出現狀況陳柏毓上場，連續用滾地球製造出局數，可惜李灝宇發生失誤，也讓中華隊失分。
不過陳柏毓表現越投越穩，不但3局投完共狂飆6次三振，也證明自己在小聯盟打拚實力突飛猛進，甚至154公里以上球速都有「催」出來。
中華隊還有古林睿煬狂飆火球，一上場球速就是「紅燈」超速，154公里速球不稀奇，最快還飆到157公里，讓不少球迷眼睛為之一亮，而中華隊投手整齊，連韓國隊主帥柳仲逸都說：「台灣球員球速比我們想像中快」，肯定台灣棒球實力提升。