7-11買咖啡送杯塞！他爆買24杯抽角色 店員結到手軟：當抽一番賞
近期有許多線上遊戲、手遊會推出跨界聯名，只要購買美食就能免費獲得限定虛寶、周邊，常常一推出就引發粉絲瘋搶，而7-ELEVEN也驚喜宣布與遊戲橘子《新楓之谷》祭出超狂合作，除了聯名主題杯，買兩杯大杯CITY咖啡送虛寶，買4杯大杯咖啡免費送《新楓之谷》公仔杯塞，超萌杯塞共有5款造型，不少消費者躍躍欲試想帶回心儀的角色，就有店員透露，門市遇到顧客一次買到24杯咖啡後，才抽到心儀角色，猶如「抽一番賞」的逗趣現象，也讓網友全笑翻。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據7-ELEVEN官方宣傳指出，自10月4日起至10月31日前，推出門市買CITY系列大杯以上指定品項任4杯（含CITY系列飲品，現萃茶、珍珠、思樂冰），就可隨機免費獲得1款《新楓之谷》角色杯塞，包含菇菇寶貝、綠水靈、石靈、雪吉拉、皮卡啾共5款造型，全台僅限量30萬個，超萌杯塞在各大平台引發討論，更有店員笑稱像是「杯塞一番賞」。
就有店員在「Dcard」分享《新楓之谷》杯塞活動開跑後，竟有顧客以4杯為單位結帳，並且「沒抽到他喜歡的款式就再繼續買，最後買了24杯吧！還以為在抽一番賞咧」；也引來其他店員深有同感「可怕的就是直接現場點超多杯帶走那種，都不知道是請辦公室喝還是街坊鄰居各塞一杯，這幾天固定來店的客人一次都是十幾杯拎走，超商店員真的不好做QUQ」。
《新楓之谷》意外引起瘋抽杯塞盲盒之亂，也讓不少消費者留言笑認「楓之谷杯塞超可愛 … 但我已經連抽三款一樣的ㄌ== (我也是一次買好幾杯的哈哈抱歉了原po)」；還有網友表示「昨天同事突然請咖啡，看到他桌上一排杯塞，感恩楓谷讓我省了2天咖啡錢，原PO拍拍」。
還有粉絲在「巴哈姆特」論壇分享超狂戰績「暫時先買了4杯，明天再到上班附近的7-11買個20杯」、「一次寄杯20杯，開五隻都是皮卡啾⋯⋯這是幸運還是不幸」、「半夜一點半準時下樓7-11報到，一次買20杯巧克力可可歐蕾、一杯自己喝一杯請店員剩下18寄杯」、「直接寄100杯四季春青茶分五次結+預購兩套隨身包」。