亞洲第二大客源國！台灣人為何瘋郵輪？旅行業分析關鍵在新鮮感

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為了吸引國際郵輪加靠臺灣港群，港務公司祭出史上最大幅度優惠，透過碼頭碇泊費及旅客服務費至多全免等優惠，以期吸引郵輪航商掛靠或以基隆為母港，提供台灣及各國旅客觀光旅遊服務，加速恢復基隆港為國際郵輪母港的榮景。
隨著疫情解封，郵輪商機逐漸回溫，旅行社也紛紛搶進郵輪市場。亞洲訂房網AsiaYo首度加入郵輪產品，運用OTA（Online Travel Agency線上旅遊業）的優勢，打造專屬郵輪的科技旅遊下單平台。
AsiaYo行銷長游棨元表示，首次以嘗試郵輪產品銷售，目前的成果很令人滿意。從訂單上看來，AsiaYo降低郵輪乘客的年齡層，傳統郵輪搭乘旅客的平均年齡約50歲以上，但AsiaYo本身用戶年齡層較年輕化，目前平均訂單年齡層約為32至40歲，讓越來越多年輕人喜歡郵輪旅遊。
可樂旅遊曾是首批參加郵輪的業者之一，可樂旅遊總經理李季柏宣布，明年將重新進場郵輪市場，且除了以台灣為母港的5個航次郵輪，也包含歐洲地區郵輪，像是今年地中海航線銷售成績不錯，讓公司信心大增，之後也會持續與MSC合作，美洲部分則會與阿拉斯加郵輪合作。
李季柏認為，台灣有一定的郵輪人口，消費者對於接受新的旅遊資訊、新的旅遊方式，「嘗鮮這件事情，對台灣人來說，台灣很吃這一套」，像是有新品牌手搖飲大家就會去排隊，「台灣人就是很愛新鮮感」。
進一步來看，李季柏指出，郵輪市場缺點只有一個無法預期的因素，就是天候問題，但郵輪噸數夠大，被影響的機率較小，只是這種不確定因素仍然不是人為可以控制。