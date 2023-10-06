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中國又一房企爆違約！「中駿集團」公告停牌

▲創立36年的中國房企「中駿集團」，因境外債務違約而停牌。（圖／翻攝自微博）
▲創立36年的中國房企「中駿集團」，因境外債務違約而停牌。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

世界銀行（World Bank）近日剛下調中國2024年的全年GDP成長預測，從4.8%下調到4.4%，主要考慮到中國房地產危機、債務增加以及疫情後重新開放帶來的提振力減弱等因素。而繼恆大、碧桂園後，又有中國房企「翻船」，創立36年的「中駿集團」公告因境外債務違約，得先停牌。

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綜合中媒報導，中駿集團4日於港交所公告，由於無法依據2021年3月22日簽訂的銀團貸款協議，支付已到期本息共6100萬美元，因此4筆約18億美元（折合新台幣約581億）的境外優先票據於5日起暫停交易。

公開資料顯示，中駿集團1987年創立於上海，2010年2月在港交所掛牌上市，曾一度位列中國房地產開發企業前30強。

對於債務違約的原因，中駿集團則坦言，自2021年下半年以來，中國房產業面臨「前所未有的挑戰」，加上經營環境惡化、融資困難，許多民營房企資金流動都相當吃緊。

報導指出，違約可能對公司的信用評級、業務運營和未來融資能力都產生負面影響，並導致公司面臨法律訴訟和追償。有中國專家分析，中駿集團在合肥「有大盤」，大地產公司都扛不住，小地產就「更懸了」，恆大算大雷，後面小雷會不斷，倒楣的是建材商與買了爛尾樓的。

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