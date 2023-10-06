小犬颱風「離台才變乖」！登陸前後對比照曝光 陣風排名世界第三
小犬颱風（國際命名KOINU）日前侵襲台灣，東半部、南部地區陸續傳出災情，中央氣象署在今（6）凌晨2時30分解除陸上颱風警報。由於小犬颱風風場大，破壞威力強，當時影響台灣時，不少民眾體感都認為「這不是小犬」。氣象粉專也貼出小犬颱風「登陸前後對比圖」，直言消風許多。而小犬颱風這次在蘭嶼的觀測到的最大陣風，不僅打破台灣氣象史紀錄，竟然擠身到世界排名第三的位置，顯見其破壞力。
記者張嘉哲/綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在小犬颱風離去之後，貼出衛星雲圖表示「這才是小犬吧！」直言小犬颱風登陸前後的對比照「消風好多」。不少網友紛紛回應「經過高雄附近被打到變乖了！」、「終於肯從藏獒變回博美犬」、「經過高雄教化，已經成為溫順的小犬」、「離台才要變乖！當初威力就應該如其名！」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，小犬颱風這次侵襲，蘭嶼測到陣風紀錄95.2m/s，不只刷新了台灣氣象史上最強陣風紀錄，同時也擠進了世界氣象觀測史上的第三名，僅次於1996年熱帶氣旋Olivia於澳洲巴羅島創下的113.1m/s (407km/hr)，以及1934年溫帶氣旋於美國華盛頓山錄得的103.3m/s，而這也凸顯了蘭嶼的風速有多麼地極端。
「另外再攤開世界最大陣風排行的6至11名來看，光是前11名蘭嶼就包辦了三個名額，顯示這裡的氣候條件真的相當特殊」，台灣颱風論壇說，面對大自然，始終要保持敬畏的心，做好每一次的準備，把災害降到最低，我們也希望蘭嶼能夠盡快復原，早日恢復充滿生命力的熱帶雨林小島。