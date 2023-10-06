NBA／快艇積極醞釀交易Harden 76人看上後衛Terance Mann
美國職籃NBA費城76人球星James Harden雖然他已經向訓練營報到，但想離隊的念頭依舊不變，根據《The Athletic》記者Shams Charania和Sam Amick的消息指出，洛杉磯快艇隊已與多支球隊洽談，考慮交換選秀權並累積足夠的交易籌碼，以用於交易Harden。
記者路皓惟/綜合報導
據報導，快艇隊在7月曾向費城76人提供了一個非保護首輪選秀權、一個選秀權交換權和薪資來換取Harden。對於這位生涯10度入選全明星的球員，76人顯然十分垂涎Terance Mann和多個首輪選秀權。
快艇在2019年以第48順位選中了Terance Mann，這位出產於佛羅里達州立大學的得分後衛，在球隊4個賽季，平均場均攻下8分，三分線命中率為38.3%。
據記者Charania和Amick補充，Harden對於加入快艇的意願「依舊十分強烈」，且仍保持著交易能夠成功的希望。
在缺席了第一天的官方媒體日之後，Harden在日前向76人訓練營報到，主帥Nick Nurse和前鋒Tobias Harris都對哈登的出現表示出積極的評價，教頭Nurse表示：「Harden的狀態看起來不錯，他看起來很好。」