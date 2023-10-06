▲頭頸癌好消息！健保署承諾放寬第一線免疫藥物　最快12月可健保給付

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治療選擇少、經濟壓力大 常有治療悲歌自殺率高台大醫院副院長婁培人表示，頭頸癌患者自殺率高的原因，除了手術後外觀改變、無法講話和正常進食等外，無法獲得妥善治療、擔心治療會拖累家庭經濟等龐大的心理壓力也是原因之一。
大多數頭頸癌患者在確診時已是晚期，治療相當棘手，台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長朱本元指出，再加上頭頸癌的治療選擇本來就很少，即便現在已有國際治療指引建議的免疫藥物，但在健保給付規範的嚴格限制下，讓患者看得到、用不到，非常可惜。
中華民國頭頸愛關懷協會秘書長鄧海玲表示，頭頸癌病人大多是基層藍領勞工，用勞力養家糊口，有太多在罹癌後被迫賣房子、跟親友借錢治療的悲歌，像過去就有一名低收入戶罹患舌癌的48歲爸爸，買不起商業保險只能接受傳統化療、標靶藥物，但效果都不好
鄧海玲提到，這位爸爸為了三個孩子孤注一擲，跟親友借貸想自費用免疫藥物治療，可惜他撐不到治療，留下三個孩子就離開了，呼籲健保署應正視這些弱勢頭頸癌友的治療困境，讓他們有接受合理治療的機會。
婁培人副院長指出，根據國內一份針對頭頸癌病人的最新調查顯示，高達61％的頭頸癌患者的家庭月收入不到5萬元，僅9％的癌友家庭月收入超過10萬元，必須全家不吃不喝，才有能力自費使用免疫藥物治療。
專家、病友團體呼籲健保重視 健保署承諾最快12月頭頸癌免疫藥物問世後對患者來說是治療希望，彰化基督教醫院林進清教授表示，免疫藥物無論單用或合併化療使用，對於提升頭頸癌患者的長期存活都有幫助，傳統療法5年存活率只有5.5%，但單用免疫藥物的5年存活率則可達15.4%差了約3倍，也因此被列為國際標準治療，。
專家、病友團體代表皆呼籲健保應盡快跟上國際治療指引，提供晚期癌友第一線的免疫藥物治療，這樣至少能幫助五分之一的病人能夠長期存活，繼續對家庭、社會貢獻。
對此，蔡淑鈴副署長回應，目前排隊申請健保給付的54個癌藥中，只有1個是頭頸癌用藥，臨床專家也認同免疫藥物治療頭頸癌的效益，因此健保署將放寬免疫藥物用於頭頸癌晚期復發或轉移的第一線使用，列為高優先給付的項目，目標今年10月在共擬會議提出，最快12月頭頸癌友就可第一線使用免疫藥物治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59519
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