教授薪水不如台積電碩士！調薪、加碼博士生獎學金　專家喊不夠

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中研院指出，目前就讀博士班意願明顯不足，主要可歸因於博士班就讀期間獎學金（從0到4萬元左右，粗估乎均值約2萬餘元），與業界薪資差異大，在特定領域（例如資訊）差異更大，另外，畢業後就業市場及薪資不具吸引力。
立委張其祿日前表示，台灣初任大學助理教授年薪約新台幣96萬，中國是台灣的4.5倍，美國是8.9倍，差距懸殊，也比台積電碩士畢業生25歲年薪就可達200萬元，相去甚遠。
近來政府各單位祭出調薪、加碼博士班獎學金措施，包括行政院拍板明年公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給及中研院相當等級人員專業加給，均調整15%。中研院今年9月起提升中研院支薪博士生獎助金6000元以上，使博士生平均獎助金提升至4萬元（博一、二）及5萬元（博三至五）。
國科會宣布，明年度將砸15.4億元，助攻博士科研4大加碼措施，包括博士生研究獎學金人數從300名提升至1000名，博一至博三每月獎學金4萬元；博士級研究人才核定人次與金額整體提升10%，初聘博士級研究人員之核定月致研究費從6萬元，除國科會加碼10%外，再加上軍公教調薪的4%，明年最低給62,400元。
教育部也提出「博士生獎學金」草案，分為產學合作型和學術發展型獎學金，獎學金由政府、大學、企業三方出資，最多者至博三可月領7萬元，預計自明年上路，首年補助1200名、115年後補助3600名。
對於政府砸錢救高教人才，王榮春認為，博士畢業起薪雖然比較高，但與碩士畢業在職場上熬了幾年的薪水也差不多，許多學生可能會考慮不想再多讀4至5年，及早到職場卡位；加碼獎學金，對於學術研究傾向強的人會有幫助，能降低認知失調，否則博士生會覺得其他同學碩士畢業後，薪水高、發展好，自己卻只能在學校「苦哈哈」。
王榮春說，「但只給錢是不夠的」，最重要的還是未來職涯、畢業後的發展狀況，若博士生畢業後只能到大學當老師，薪水其實也不高，加薪也慢，對於有能力、有條件的人來說，寧願去業界闖盪，建議教育部放手，讓教授與企業合作，有更多彈性，才能增加就讀博士班、成為大學師資的誘因。
元智大學教務長謝建興指提到，自己30年前去英國讀研究所，只有5%是英國人、其他都是外國人，在台灣少子化、生源不足的情況下，必須吸引外籍生來台讀博士班，建議政策除了鼓勵真正對學術有興趣的本國人外，也應建立制度，讓更多外籍生來台讀博士班、進而留在台灣業界工作。