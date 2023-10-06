傳輝達黃仁勳將現身鴻海科技日 鴻海股價走高、AI股跟著飆
輝達創辦人暨執行長黃仁勳於今（2023）年5月底來台參與台北國際電腦展，掀起一陣旋風。市場傳出，他將於10月中再度來台，現身鴻海科技日活動，鴻海對此不予置評，但今（6）日鴻海股價走強，早盤漲1.5元，來到105元，漲幅1.5%，其他AI指標股，包括廣達、緯創、緯穎與英業達漲幅也有1到3%。
記者許家禎／台北報導
輝達與台廠關係密切，之前黃仁勳來台北國際電腦展，先後現身站台廣達與聯發科場子，也在美超微創辦人梁見後的演講場上與他相見，市場掀起一陣黃仁勳旋風，並引領AI概念股衝上一波高峰。而時值電子出貨旺季，市場傳出黃仁勳將再度來台，現身10月18日的鴻海科技日。
其實，鴻海一直是輝達的長期合作夥伴，鴻海董事長劉揚偉也曾透露，從GPU模組、GPU基板、AI伺服器、機櫃、先進散熱解決方案與AI數據中心，鴻海是唯一可以提供完整解決方案的廠商。其中，輝達也是鴻海重要客戶之一，為輝達打造一條龍服務。
另外，鴻海也攜手輝達衝刺電動車領域，未來鴻海電動車不僅可獲得輝達自駕車相關技術授權，也藉由輝達相關技術，為全球車市生產電子控制單元（ECU）。
對市場傳出黃仁勳將現身鴻海科技日的消息，鴻海對此不予置評，但股價先行反映，早盤漲1.5元，來到105元，漲幅1.5%。今日廣達也漲2.4%、緯創、緯穎、技嘉與英業達漲幅也有1.5%以上。另外，勤誠、廣明漲1到3%。
鴻海昨（5）日也公布2023年9月營收為新台幣6607億，月增60.05%，年減19.65%，為歷年同期次高。累計今年第三季營收為 1兆 5428億，季增18.43%，年減11.65%，同樣為歷年同期次高。