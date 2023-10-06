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瓦格納首腦墜機身亡　蒲亭：機上手榴彈引爆所致

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（圖）8月墜機身亡，俄國總統蒲亭聲稱，空難是飛機內部的手榴彈引爆造成，而非遭飛彈襲擊。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（圖）8月墜機身亡，俄國總統蒲亭聲稱，空難是飛機內部的手榴彈引爆造成，而非遭飛彈襲擊。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）今年8月墜機身亡，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天說，空難是飛機內部的手榴彈引爆造成，而非遭飛彈襲擊。

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普里格津8月23日搭乘巴西航空工業公司（Embraer）私人飛機前往聖彼得堡（St Petersburg），飛機卻在莫斯科以北墜毀，機上10人全數罹難，包括另外2名瓦格納集團（Wagner Group）高階人物、普里格津的4名貼身保鑣和3名機組人員。

綜合路透社與法新社報導，蒲亭說，這架飛機是從內部爆炸，俄羅斯調查委員會負責人日前已向他報告。

蒲亭在黑海度假勝地索契（Sochi）的瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）會議上表示：「在空難遇難者遺體中發現了手榴彈碎片。」

他說：「飛機沒有受到外部影響，這已是既定事實。」他似乎是在駁斥一些美國官員的說法，這些官員在墜機事件發生後不久表示，他們認為飛機是遭到擊落。

蒲亭並未針對手榴彈為何會在機上引爆一事提供更多細節，但他說，調查人員沒有對罹難者遺體進行酒精和藥物檢測，這是不對的。

蒲亭說：「在我看來，應該要執行這樣的檢查，但並沒有。」

他指出，聯邦安全局（FSB）搜查瓦格納集團位於聖彼得堡的辦公室時，發現了100億盧布現金和5公斤古柯鹼。

空難調查人員尚未公開報告事故原因。記者聯繫不上瓦格納或普里格津的家人，尚無法得知他們對蒲亭上述言論的看法。

普里格津今年6月對莫斯科軍方領導階層發動武裝叛變，是蒲亭執政20年間面臨最嚴重的威脅。外傳克里姆林宮為報復瓦格納進軍莫斯科而策劃這起墜機事件，不過克宮駁斥這樣的說法。

空難發生後，蒲亭描述普里格津是「曾在生命中犯下嚴重過錯，但取得正確結果」的人。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1121006

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