NBA／組團救美國隊！76人球星Embiid決定加入美國隊出征巴黎奧運
美國職籃NBA費城76人隊球星Joel Embiid將在2024年巴黎奧運首次代表美國隊出戰，根據ESPN記者Ramona Shelburne報導，Embiid日前已與美國隊總監Grant Hill會面，並表達願意為美國隊打奧運的想法，同時他本人也在社群媒體X上確認這一個消息。
記者路皓惟/綜合報導
Embiid出生於喀麥隆，並持有法國和美國的雙重國籍，這使得他成為各國的招募目標。為了加快Embiid的承諾，法國在9月為他訂定10月10日的最後期限，但他先然不需要這麼多時間思考，並決定代表美國男籃出征巴黎奧運。
Embiid表示：「我的目標是參加奧運，我喜歡3個選項都有考慮過，喀麥隆是我出生的地方，我也來自那裡，我總是想代表我的國家，但我的目標也是參加奧運。」
除了Embiid之外，許多NBA球星也表示願意披上美國隊戰袍，包括金州勇士Stephen Curry、「詹皇」LeBron James、Kevin Durant等。這股對奧運的熱情是由於美國在上個月FIBA世界盃未能奪牌，這也是美國隊第二次在世界盃空手而回，故巴黎奧運目標就是金牌。