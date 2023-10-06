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麝香葡萄價格再下跌！家樂福「通路最低價」369元　全聯66折補貨

▲麝香葡萄台灣價格再度下探，家樂福推出「全通路最低價」麝香葡萄，每盒369元。（圖／家樂福提供）
▲麝香葡萄台灣價格再度下探，家樂福推出「全通路最低價」麝香葡萄，每盒369元。（圖／家樂福提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

日本麝香葡萄價格再下跌，家樂福即刻宣布，國慶連假10月7日起至10月15日前，「再下殺每盒只要369元」，優惠僅限量1萬盒，並且同步開賣日本青森土岐蘋果，每顆特價45元、限10萬顆。全聯則是單盒售價389元，截至10月初已熱銷超過700萬業績，為了響應雙十購物節，全台門市再加碼補貨2萬盒。

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麝香葡萄好評不斷，家樂福限時10月7日至10月15日，再度推出麝香葡萄優惠，單盒350克「下殺每盒只要369元」，來自日本長野縣與山梨縣麝香葡萄共限量1萬盒。並且家樂福也加碼開賣，世界第一日本「青森土岐蘋果」，特價每顆45元，限量10萬顆。

▲世界第一日本「青森土岐蘋果」，特價每顆45元限量10萬顆。（圖／家樂福提供）
▲世界第一日本「青森土岐蘋果」，特價每顆45元，限量10萬顆。（圖／家樂福提供）
同時，家樂福週年慶適逢今年最後一個連假，一口氣加碼生鮮、生活食品/用品、家電等全館優惠活動，活動期間10月11日前百大人氣食品指定品牌單筆消費滿1,000元送100元現金折價券（單筆最高送1,000元）；10月7日至10月10日前量販店全館家電品項享用優惠，家樂福會員專屬單筆購買滿額4,000元即可獲得家樂福商店街與美食餐廳可折抵200元現金折價券（單筆最高送200元每位會員限參加一次）。

全聯麝香葡萄截至10月3日熱銷700萬元業績，業者響應雙十節購物節，全台門市再加碼補貨，本次全門市共到貨2萬盒限量，一盒350g特價389元，對比去年同規格的麝香葡萄下殺66折，甜度達17度以上，想購入可得手刀快衝。

全聯也同步開賣日本明星水果「青森蘋果」，近期正值青森蘋果產季，10月7日首先登場的是金黃色的「土岐蘋果#40」，首批到貨約8萬顆，10月7日至10月12日新鮮開賣，售價只要55元／顆。

▲全聯也開賣麝香葡萄，不過比拼全通路價格，最便宜的是愛買量販。（圖／全聯提供）
▲全聯響應雙十節購物節，全台門市再加碼補貨麝香葡萄，本次全門市共到貨2萬盒限量。（圖／全聯提供）

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