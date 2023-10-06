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雙十連假樂園優惠一覽！六福村「身上有國旗」499元　劍湖山299元

▲全台樂園針對國慶連假10月7日至10月10日，都有專屬優惠，像是六福村推出身上穿有「中華民國國旗元素者」可享門票優惠價499元。（圖／資料照，六福村提供）
▲全台樂園針對國慶連假10月7日至10月10日，都有專屬優惠，像是六福村推出身上穿有「中華民國國旗元素者」可享門票優惠價499元。（圖／資料照，六福村提供）

記者葉盛耀/綜合報導

即將迎來４天雙十國慶連假，全台樂園都推出優惠，像是遠雄海洋公園針對雙十節當日出生的壽星，可享免費入園。六福村推出身上穿有「中華民國國旗元素者」可享門票優惠價499元。義大遊樂世界雙人同行，第2人10元。劍湖山世界則是對發票，對中3個8，門票只要299元。

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📍六福村
10月7日至10月10日，身上穿有「中華民國國旗元素者」可享門票優惠價499元，例如有國旗圖樣帽子、衣服、圍巾、紋身貼紙（需穿戴於身上，僅披國旗在身上者不適用、人體彩繪國旗不適用），國旗圖樣不可小於成人手掌大小，10月7日至10月10日雙人同時入園享優惠價1300元；三人同時入園享優惠價1900元。

「六福村萬聖慶典墓碑鎮」原本只有假日限定的夜間遊行，自即日起至11月19日，每周五、六、日及國定假日的夜間也將加碼演出，而人氣爆棚的「惡靈餐廳」周五亦同步加開午餐及晚餐餐期。

▲「六福村萬聖慶典墓碑鎮」原本只有假日限定的夜間遊行，自即日起至11月19日，每周五、六、日及國定假日的夜間也將加碼演出。（圖／取自六福村臉書）
▲「六福村萬聖慶典墓碑鎮」原本只有假日限定的夜間遊行，自即日起至11月19日，每周五、六、日及國定假日的夜間也將加碼演出。（圖／取自六福村臉書）
📍義大遊樂世界
10月7日至10月10日雙人同行「第2人10元」，需搭配乙名於現場售票亭購買原價全票899元，雙十連假期間不適用當月壽星及壽星陪同者之優惠活動，每日最後售票時間至15：30止。另外，「義大萬聖趴」明(7)日歡樂登場，雙人套票只要500元。

▲義大遊樂世界10月7日至10月10日，雙人同行「第2人10元」。（圖／義大世界提供）
▲義大遊樂世界10月7日至10月10日，雙人同行「第2人10元」。（圖／義大世界提供）
📍遠雄海洋公園
10月10日出生的壽星，10月7日至10月10日可免費入園，同行親友可享優惠699元入園；此外，凡設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親（或身分證G、U、V者），可於中秋連假期間，現場臨櫃購票需出示相關證件，也可優惠價699元（原價990元）暢玩遠雄海洋公園。

▲遠雄海洋公園優惠10月10日出生的壽星，10月7日至10月10日可免費入園，同行親友可享優惠699元入園。（圖／取自遠雄海洋公園臉書）
▲遠雄海洋公園優惠10月10日出生的壽星，10月7日至10月10日可免費入園，同行親友可享優惠699元入園。（圖／取自遠雄海洋公園臉書）
📍劍湖山世界
即日起至10月10日，入園憑2023年9～10月紙本統一發票，對中1個8，門票499 元、對中2個8，門票399元、對中3個8門票299元。另外，即日起至10月10日，購買午後票，即13:00之後，於現場購票享450元優惠價。

▲即日起至10月10日，到劍湖山世界，憑2023年9～10月紙本統一發票，對中1個8，門票499 元、對中2個8，門票399元、對中3個8門票299元。（圖／翻攝自劍湖山世界FB）
▲即日起至10月10日，到劍湖山世界，憑2023年9～10月紙本統一發票，對中1個8，門票499 元、對中2個8，門票399元、對中3個8門票299元。（圖／翻攝自劍湖山世界FB）
📍麗寶樂園
10月7日至10月10日「12歲以下兒童」雙園擇一門票只要99元，限民國99年10月11日之後出生之兒童適用，於探索世界、馬拉灣入口/售票處購票時出示健保卡驗證。

▲麗寶樂園10月7日至10月10日，推出「12歲以下兒童」雙園擇一門票只要99元。（圖／麗寶提供）
▲麗寶樂園10月7日至10月10日，推出「12歲以下兒童」雙園擇一門票只要99元。（圖／麗寶提供）

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