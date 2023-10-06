雙十連假樂園優惠一覽！六福村「身上有國旗」499元　劍湖山299元

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10月7日至10月10日，身上穿有「中華民國國旗元素者」可享門票優惠價499元，例如有國旗圖樣帽子、衣服、圍巾、紋身貼紙（需穿戴於身上，僅披國旗在身上者不適用、人體彩繪國旗不適用），國旗圖樣不可小於成人手掌大小，10月7日至10月10日雙人同時入園享優惠價1300元；三人同時入園享優惠價1900元。
「六福村萬聖慶典墓碑鎮」原本只有假日限定的夜間遊行，自即日起至11月19日，每周五、六、日及國定假日的夜間也將加碼演出，而人氣爆棚的「惡靈餐廳」周五亦同步加開午餐及晚餐餐期。
📍義大遊樂世界
10月7日至10月10日雙人同行「第2人10元」，需搭配乙名於現場售票亭購買原價全票899元，雙十連假期間不適用當月壽星及壽星陪同者之優惠活動，每日最後售票時間至15：30止。另外，「義大萬聖趴」明(7)日歡樂登場，雙人套票只要500元。
📍遠雄海洋公園
10月10日出生的壽星，10月7日至10月10日可免費入園，同行親友可享優惠699元入園；此外，凡設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親（或身分證G、U、V者），可於中秋連假期間，現場臨櫃購票需出示相關證件，也可優惠價699元（原價990元）暢玩遠雄海洋公園。
📍劍湖山世界
即日起至10月10日，入園憑2023年9～10月紙本統一發票，對中1個8，門票499 元、對中2個8，門票399元、對中3個8門票299元。另外，即日起至10月10日，購買午後票，即13:00之後，於現場購票享450元優惠價。
📍麗寶樂園
10月7日至10月10日「12歲以下兒童」雙園擇一門票只要99元，限民國99年10月11日之後出生之兒童適用，於探索世界、馬拉灣入口/售票處購票時出示健保卡驗證。