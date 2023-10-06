郭璽罵「大蕃薯不適任國防部長」！邱國正淡定回應：這人我不認得
國造潛艦原型艦「海鯤軍艦」（舷號711）上（9）月28日舉行命名暨下水典禮，不過卻引發前海軍顧問郭璽火力全開，指控國民黨立委馬文君洩密，並痛罵前參謀總長李喜明賣台、國防部長邱國正是「大蕃薯不適任」。對此，邱國正今（6）日回應表示，他不認得郭璽，對他不了解、不評論。
記者呂炯昌／台北報導
行政院院長陳建仁今日赴立院繼續施政報告，並備詢。邱國正會前受訪被問到，馬文君在把相關音檔資料送出去前，有跟國防部常務次長房茂宏中將確認資料並無機敏性，房茂宏是否有跟他報告此事？邱國正表示，點點滴滴他都有參與，這個案子已經進入司法程序，檢調也會來問，國防部會配合檢調所需資料，會全數提供。
至於資料是否真有機敏性？邱國正強調，這就是看檢調單位去評，國防部沒有要刻意講這份如何、那份如何，「這本來好事一樁，搞到最後變這樣，大家都不樂見」，希望平和落幕，但他也重申不會幫誰講話或害誰，檢調要的他們就提供。
媒體追問，馬文君稱國防部認證不是機敏資料，才傳去給韓國等單位，是意味著國防部幫她背書？邱國正回應，他不知道這一段，國防部做戰務本訓工作，沒有故意該做而不做，該做沒做就不認真，同仁都很認真，不要為了一件事情否定整個國防部，他不能接受。
針對郭璽日前抨擊是「大蕃薯，不適任！」邱國正回應，「他這個人我不認得，也不知道這個人，我對他不了解，也就不評論了。」
媒體詢問是否擔心潛艦後續艦生變，邱國正說，「我們不期望，不期望後續有任何針對這個議題」，很不期望這件事情繼續演變，希望能平和落幕，畢竟是對台灣的戰術有幫助。