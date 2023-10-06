國慶不怕搶自由座到晚上！高鐵提供車站人潮資訊　紅燈排逾1小時

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高鐵今天便宣布自由座新政策，「車站人潮資訊」即當部分車站啟動人潮管制時，透過網站以燈號方式公告周知，方便欲搭乘自由座的旅客，在前往車站前即可預估排隊等候的時間，並提早安排行程。
高鐵說明，「車站人潮資訊」將以燈號分別顯示全線12座車站人潮狀況，並每小時定期更新；當該站顯示為綠燈，表示自由座旅客可正常進站乘車；而當該站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘，紅燈則預估等候時間會超過60分鐘以上，惟實際等候時間仍依現場狀況為準。
此外，啟動人潮管制措施時，也將同步透過「T-EX行動購票」App推播至旅客手機，敬請希望接收相關資訊的旅客，提早開啟App推播通知，以利掌握車站人潮資訊，避開尖峰時段，讓行程更順暢。
高鐵表示，規劃為期6天的國慶疏運，期間共加開190班次列車，提供1,057班次列車的旅運服務，另將持續檢視已售出自由座車票張數資訊，並視站內排隊人潮，機動加開全車自由座列車（第6節商務車廂除外），以加強疏運旅客。此外，各車站已預先完成自由座旅客排隊動線規劃，並將於尖峰時段加派人力，於排隊動線末端舉牌告知旅客預計排隊上車所需的時間，敬請旅客配合站務人員引導，相互禮讓、依序乘車。
高鐵預估國慶連假期間，人潮較多的時段可能集中在，南下10月6日的17點至20點及10月7日的8點至11點；北上10月10日的13點至20點。建議計畫搭乘自由座的旅客，可彈性調整行程、分散搭車時段，以避免在車站久候，讓行程更加順暢。
高鐵企業網站也將於首頁「疏運期間銷售資訊」持續公告對號座「熱銷車次」，建議尚未購票的旅客，可先查詢還有空位的車次，儘早完成訂位及取票，或多加利用疏運期間增開之夜間車次；惟特別提醒旅客，夜間車次抵達部分車站時間已過夜間零時，敬請旅客預先安排到站後的轉乘接駁，以確保行程順暢。