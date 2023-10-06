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國慶不怕搶自由座到晚上！高鐵提供車站人潮資訊　紅燈排逾1小時

▲台灣高鐵在國慶疏運期間，提供車站人潮資訊方便自由座旅客查詢，亮紅燈排逾1小時。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台灣高鐵在國慶疏運期間，提供車站人潮資訊方便自由座旅客查詢，亮紅燈排逾1小時。（示意圖／NOWnews資料照）

記者李琦瑋／台北報導

加強國慶疏運！台灣高鐵公司今（6）日宣布，即日起至11日疏運期間，在高鐵企業網站首頁的「最新消息」公告「車站人潮資訊」，方便欲搭乘自由座的旅客，在前往車站前即可預估排隊等候的時間，及早安排行程，亮紅燈預估排逾1小時、黃燈預估排超過30分鐘、綠燈代表能正常進站乘車。

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高鐵中秋連假運量創新高，連假最後一天，台中站自由座旅客從大廳排到停車場，民眾排到崩潰、苦排逾2小時，後續高鐵致歉，並承諾國慶連假疏運會精進旅客引導、分流搭乘及人潮管制相關措施；交通部鐵道局也要求高鐵檢討自由座疏運措施，並提出3點改善，包括列車排班和自由座運能規劃、加強自由座人流控管、強化資訊揭露。

高鐵今天便宣布自由座新政策，「車站人潮資訊」即當部分車站啟動人潮管制時，透過網站以燈號方式公告周知，方便欲搭乘自由座的旅客，在前往車站前即可預估排隊等候的時間，並提早安排行程。

▲高鐵在國慶疏運期間提供車站人潮資訊，方便自由座旅客預估排隊等候的時間。（圖／翻攝自高鐵官網）
▲高鐵在國慶疏運期間提供車站人潮資訊，方便自由座旅客預估排隊等候的時間。（圖／翻攝自高鐵官網）
高鐵說明，「車站人潮資訊」將以燈號分別顯示全線12座車站人潮狀況，並每小時定期更新；當該站顯示為綠燈，表示自由座旅客可正常進站乘車；而當該站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘，紅燈則預估等候時間會超過60分鐘以上，惟實際等候時間仍依現場狀況為準。

此外，啟動人潮管制措施時，也將同步透過「T-EX行動購票」App推播至旅客手機，敬請希望接收相關資訊的旅客，提早開啟App推播通知，以利掌握車站人潮資訊，避開尖峰時段，讓行程更順暢。

高鐵表示，規劃為期6天的國慶疏運，期間共加開190班次列車，提供1,057班次列車的旅運服務，另將持續檢視已售出自由座車票張數資訊，並視站內排隊人潮，機動加開全車自由座列車（第6節商務車廂除外），以加強疏運旅客。此外，各車站已預先完成自由座旅客排隊動線規劃，並將於尖峰時段加派人力，於排隊動線末端舉牌告知旅客預計排隊上車所需的時間，敬請旅客配合站務人員引導，相互禮讓、依序乘車。

高鐵預估國慶連假期間，人潮較多的時段可能集中在，南下10月6日的17點至20點及10月7日的8點至11點；北上10月10日的13點至20點。建議計畫搭乘自由座的旅客，可彈性調整行程、分散搭車時段，以避免在車站久候，讓行程更加順暢。

高鐵企業網站也將於首頁「疏運期間銷售資訊」持續公告對號座「熱銷車次」，建議尚未購票的旅客，可先查詢還有空位的車次，儘早完成訂位及取票，或多加利用疏運期間增開之夜間車次；惟特別提醒旅客，夜間車次抵達部分車站時間已過夜間零時，敬請旅客預先安排到站後的轉乘接駁，以確保行程順暢。

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