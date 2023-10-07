獨／不只是傳說！國衛院證實「登革熱巷」真存在　揭疫情爆走關鍵

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林培生表示，如果這類場域的水溝出現斑蚊孑孓、成為所謂的「陽性水溝」，就會大幅提高成為「登革熱巷」的機率。
林培生指出，依據高雄過往經驗，只要此類巷弄爆發疫情，群聚風險會特別高、情況也會格外嚴重，甚至成為疫情向外擴散的起點，因此直觀來說，「陽性水溝的存在」與「登革熱疫情傳播」應該要有緊密的關聯性，但實際上國內外研究卻找不出這樣的證據、無法證明「登革熱巷」的概念確實存在。
國衛院國家蚊媒傳染病防治中心專案助研究員劉韋良進一步解釋，污水接管率提高讓汙水外流的情況減少，水溝中因老舊崩落等因素產生的窪地，累積的大多會是乾境的水，正好成為斑紋棲地，目前觀察也確實發現，接管率提升會伴隨斑蚊孳生增加，但卻無法找到病例數與此類水溝分佈有關的統計證據。
國衛院近年來持續推動登革熱大數據分析計畫，並與高雄市政府合作，林培生與其團隊回顧過去高雄市的水溝樣態探勘資料，以及登革熱病例分布等資訊，最終發現關鍵盲點，認為科學統計上始終找不到證據的原因，與「人口稀少問題（Small population）」及「零膨脹」有關。
針對「人口稀少問題」，林培生解釋，區域人口疏密度不同，會讓統計時產生偏差，舉例來說，某行政區的居民稀少、出現少數病例，可能就讓發病率看起來非常可觀，但對於居民眾多的行政區，即使發生很大量的病例，發病率還是可能被總人數稀釋掉。
林培生提到，有些區域可能根本沒有個案、環境內卻存在陽性水溝，此時統計上掛0，就會嚴重影響到統計結果，尤其高雄市的登革熱疫區往往聚集在舊高雄、鳳山區一帶，回歸分析一做、陽性水溝與登革熱病例乍看之下似乎就毫無關聯性。
此外，林培生指出，傳統統計處理方法也忽略了蚊子會跨區域移動的特性，其影響不應只侷限在單一特定區域、周邊也應該受到影響，因此在團隊開發的統計處理方式中，把鄰近區域也一並納入考量，把這些周邊資訊加進來、綜合掉發病率的偏差，最終首度確認了陽性水溝與登革熱巷的關聯性，並於今（2023）年9月將相關結果發表國際期刊《醫學統計》。
不過，對於相關研究，衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中醫大兒童醫院兒童感染科主任黃高彬抱持懷疑態度，他說，水溝與登革熱病例分佈有關聯性反而是奇怪的事情，即使考量污水接管率提高，水溝內的環境也不適合斑蚊生存，在水溝中活動的蚊子應該都是家蚊等其他種類才對。
此外，黃高彬說，以往不清楚斑蚊的習性，曾經發動環保局去對水溝噴葯、希望達到登革熱防治的效果，但後來發現噴再多都沒用，根本原因就是水溝裡待的蚊子不是病媒蚊，所以噴水溝對登革熱病媒蚊來說是無傷的，現在也已經不會特別去對水溝噴藥了。