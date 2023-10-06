▲體重過重OL腳痛到走不出家門！竟是受「類風濕性關節炎」 所苦

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後來就醫檢查發現小婷得到「類風濕性關節炎(RA)」，開始先用抗發炎藥、疾病調節抗風濕藥物治療，效果不佳，所幸後續符合健保給付資格，自2015年起陸續接受生物製劑治療，迄今狀況改善、關節腫脹熱痛都獲緩解，可如常生活作息、也恢復上班工作，更可定期開車載媽媽一同回診，生活回歸常軌，讓她好開心。
類風濕性關節炎造成紅腫熱痛 關節恐逐漸破壞或變形診治小婷的振興醫院家庭暨社區醫學部主任蔡世滋醫師表示，類風濕性關節炎是一種慢性自體免疫疾病，因免疫系統失常，關節滑膜發炎、過度修補增生，逐漸破壞關節結構；全身受侵犯部位主要為關節、且多為對稱性，造成關節紅腫疼痛，甚至磨損、破壞及變形；有些病人甚至會侵犯關節外的器官系統，屬於一種全身性免疫發炎疾病。
好發於30-60歲的中年婦女 不單影響關節 也可能擴及全身蔡世滋醫師說，類風濕性關節炎發病年齡，較常見於30至60歲間，尤其中年婦女較容易發病、男女比約1：3；然而年輕小孩（16歲以下）及高齡男女性也都可能發生，只是比例較不懸殊。此病之致病機轉包含：環境因素（如抽菸）、宿主(病人)本身因素（如基因）、微生物等媒介（感染）有關，詳盡的病因仍未被徹底了解。
類風濕性關節炎不只影響全身上下關節，還會侵犯其他器官及併發共病，包括心血管硬化、肺纖維化...等。台灣的病人一開始先出現關節外症狀的比例較低，多半都以關節出現問題為主。
診斷須多方面綜合評估 治療已有良好藥物可控制在診斷上，蔡世滋醫師說，除檢視臨床症狀外，早年多以抽血檢驗發炎指標及類風濕因子（rheumatoid factor, RF）為依據，但其他的免疫疾病也會出現關節痛及類風濕因子，可能造成診斷困擾。近年來檢驗項目增添抗環瓜氨酸抗體（anti-cyclic citrullinated peptide, anti-CCP），其敏感度（sensitivity）比類風濕因子更高，而且專一性高，可在臨床症狀產生前或疾病早期幫助診斷。臨床上也以病人受侵犯關節的數目、發炎指標(ESR及CRP)、RF及anti-CCP等計算「分數」，輔以診斷。
對於治療方面，蔡世滋醫師說，近年類風濕性關節炎的治療有很大進展。過往傳統採階梯漸進式治療，先用非類固醇抗發炎藥治療一段時間，若關節腫痛與發炎指標未獲改善，再加上疾病調節抗風濕藥物（DMARDs）；但仍有不少病患經使用抗風濕藥物及類固醇仍無效，甚至副作用產生。隨著科技進步，2000年後出現生物製劑，不僅抑制發炎、消除腫痛，對於較難控制的類風濕性關節炎，可獲得快速有效的控制，進而防止關節破壞及殘障發生。
治療把握「機會之窗」 正向積極面對疾病蔡世滋醫師提醒，現今的治療強調掌握「機會之窗」，在關節未達不可逆的破壞前，採用生物製劑或小分子藥物介入治療。面對這個疾病，要找風濕免疫科專科醫師諮詢，並與其他病友共同學習、分享經驗。透過醫病溝通、決策共享，病情多能獲得大幅改善。另外，此病女性患者較多，即使懷孕，也有適宜的藥物可以使用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59515
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