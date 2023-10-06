亞運棒球／三連霸韓國隊對中國絕不能輸！總教練柳仲逸下達必勝令

2022杭州亞運棒球項目，韓國隊今天中午12:00將出戰中國，若是落敗，就確定這次亞運會無緣挑戰4連霸金牌，但中國隊要是挺進金牌戰，將是隊史第一次的機會，韓國隊主帥柳仲逸已經下達「必勝令」，連之前背部有傷問題的投手郭彬，都可能待命。 我是廣告 請繼續往下閱讀 郭彬本來是預計對中華隊先發的投手之一，不過在預賽韓國隊卻遭到中華隊打線狙擊，最後以0:4落敗，中華隊林昱珉表現出色，6局無失分，讓韓國隊打者一籌莫展。不過韓國隊在對戰中華隊落敗後，接連擊敗香港、日本，目前超級循環賽1勝1敗，跟中國並列，這場比賽絕對不輸。柳仲逸接受韓國媒體《MK Sports》提到，「中國棒球已經發展了很多。投手很好，打者也很擅長打擊，我們會做好準備，一定會擊敗中國。」而中國隊跟中華隊昨日激戰，今天中午又要跟韓國隊對決，不管是身體狀況跟團隊狀況都十分疲憊，目前看好韓國隊勝出機率較大。更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。亞運棒球／中華隊投手合計狂飆15次三振！讓中國隊打者無力招架亞運棒球／中華隊進金牌戰！6日對日本 賽程、戰績與轉播一次看亞運棒球／中華隊打者太急、對中國殘壘多 吳總認為應無須調整亞運棒球／國際賽與中國隊對決輸不得 陳柏毓坦言：確實有點壓力