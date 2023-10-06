棒球／最新世界排名出爐！中華隊維持第5 排名攸關明年12強資格
世界棒壘總會（WBSC）公布最男子棒球世界排名，中華隊依舊維持第5名，日本則是保持榜首位置，由於這份排名攸關明年世界12強棒球賽的資格，今年年底前12名的國家，將能取得明年11月開打的第3屆世界棒球12強賽的門票。
記者路皓惟/綜合報導
今年U18世界盃青棒賽，中華隊獲得亞軍成績，目前總積分為3885分排名第5，日本則是在U18世界盃奪冠，目前積分5495分保持第一名，第2名和第3名分別是美國的4492積分、墨西哥4390積分，南韓4025積分排名第4。
第5名至第12名的國家依序為委內瑞拉、荷蘭、古巴、多明尼加、澳洲、波多黎各和巴拿馬；其中多明尼加排名上升1名，成為世界排名第9，波多黎各從第13名進步2名，排名第11，進入12強資格區。
2023年底世界排名前12名的國家，將自動獲得參加第3屆世界12強棒球賽的資格，比賽預計在2024年11月10日至24日進行，將分成A、B組各6隊，兩組各取前2名進複賽。
世界12強棒球賽台灣（台北市）取得預賽主辦權，地點將在台北市，是否會在大巨蛋開打備受關注，棒協秘書長林宗成先前受訪時表示：「若國際棒總想要在台北市舉辦，我們當然想在大巨蛋辦，但這些細節都要確認，可能要等亞運之後才能定案。」