廖科溢挺過渣男疑雲！主播秦綾謙懷孕8個月標記尪訴苦：只能勇敢
金鐘行腳節目主持人廖科溢，去年底宣布和TVBS主播秦綾謙再婚，原是喜事一樁，未料卻陸續出現多名女子爆料，指控廖科溢劈腿，他多年來演藝圈暖男形象瞬間崩盤，陷入渣男疑雲。不過，再多風風雨雨都摧毀不了他和秦綾謙感情，夫妻倆一舉得男「廖猛猛」。懷孕已8個多月的秦綾謙，昨（5）日PO出側躺照訴苦，懷孕33週後，「大魔王關卡來了」，面對坐躺都不舒服的狀況，她不禁哀嚎：「真的好容易一秒落淚喔！」並tag老公廖科溢，嘆「只能勇敢」。
記者黃盈容/綜合報導
廖科溢去年底桃色風波鬧得滿城風雨，老婆秦綾謙逆風力挺，相信丈夫，並宣布懷孕好消息。夫妻倆經常在臉書曬恩愛，流言蜚語，都已成過眼雲煙。懷孕33週的秦綾謙，昨發文訴說孕婦心聲，直言：「產前最後這個月，真的超難熬。」
她表示，33周開始，大魔王關卡來了，「就是坐骨神經痛到難以行走，走路變成像企鵝那樣左搖右晃，容易抽筋、麻⋯然後站著、坐著、躺著怎麼樣都不舒服，無解啊」！
秦綾謙發文向其他孕媽咪討拍，「每個人的「症頭」都不一樣吧？！來互相取暖一下吧」！過去熱愛旅行、自由的秦綾謙，也因身體狀況，不免陷入負面情緒，直說：「愛好自由趴趴走的我，身體沉重到感覺被困住，走路散步都覺得奢侈的此刻⋯真的好容易一秒落淚喔！」但為了兒子廖猛猛，只能勇敢，文末不忘tag老公廖科溢。