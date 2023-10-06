《木曜4超玩》公布3生力軍 合照曝光被讚「一看就很好笑」
人氣網路節目《木曜4超玩》以「一日系列」打開知名度，沒想到，核心幕後團隊7月爆發出走潮，日前被部分觀眾質疑笑點不再，可看性降低，近日官方在粉專公布3位生力軍加入，分別是YouTuber這群人董仔、木星、尼克，粉絲興奮直呼：「一看就很好笑」、「可以餒這組合」！
記者楊穎軒／綜合報導
《木曜4超玩》日前預告新片「一日搬家」找來這群人董仔、尼克和木星，與邰智源一同體驗搬家公司員工工作內容，小編幽默寫下「絕對不是讓他們來出力的」，可見4人將傢俱打包裝箱、上貨車，木星說「放了三個，肋骨差不多斷掉」，粉絲留言：「期待這群人的一日系列，不同的笑果，不同的一日」、「這種好差事當然要找群人」、「這集感覺笑到歪腰」！
有粉絲笑說「這群人停更所以只好出來找工作」，釣出董仔回覆「喂！就說明年後！還是有片可以看啦」，完整版影片昨（5）日晚間上架，10小時累積超過5萬次點閱數，粉絲評論：「這集好好看哦！搬家工作人員也充滿熱情，這群人效果滿滿」、「尼克真的很重視木曜，運動會或之前拉麵都認真參與，董仔跟木星真的女諧星...肖肖，老人看得出來體力真的不好了」、「這集節奏不錯，脈絡也很清晰，很好看，謝謝！加油」、「有以前木曜的感覺了，好好看」！
不過也有粉絲感受不同，「有人跟我一樣嗎？以前的一日邊看邊笑，現在是平靜的看完，也許還要再習慣吧」、「以前開場就有笑點了」、「的確是沒有大笑的部分，就是溫馨平淡這樣」、「現在的木曜回不去了，越看越想睡」、「其實還是覺得原團隊比較有fu」、「習慣真的很難改變，但我依然繼續支持著木曜，加油」！