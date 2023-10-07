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五星級飯店半價！越南「這地方」開放台灣直航　航空業CEO談艱辛

▲芽莊因為中國旅客和俄羅斯旅客的大幅度減少，五星級酒店往往以半價銷售。（圖／報系資料照）
▲芽莊因為中國旅客和俄羅斯旅客的大幅度減少，五星級酒店往往以半價銷售。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

隨著疫情趨於穩定，各國積極推廣觀光業，越竹航空在9月20日開通台灣到芽莊直航，未來前往芽莊只需3小時，實際採訪越竹航空高層，他表示不僅是機票有優惠，旅宿方面因為中國旅客和俄羅斯旅客的大幅度減少，五星級酒店往往以半價銷售，當地特產如海鮮和龍蝦也都半價，現階段非常適合台灣旅客前往。

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越竹航空台灣區總代理董事長張志嘉指出，疫情期間航空業都很難熬，「疫情是我做旅遊和航空業以來最慘的教訓，也改變了許多對未來人生的規劃，疫情期間能賣的房產都賣了，為了撐過疫情，確實熬了一段時間。」如今迎來疫後旅遊業復甦期，張志嘉董事長也觀察到芽莊對台灣旅客來說，可以說是經濟又實惠的旅遊好選擇。

張志嘉董事長表示，芽莊過去最大客源是俄羅斯及中國大陸，疫後俄羅斯有烏俄戰爭的問題，而中國則是旅遊開放較晚，這兩國的旅客皆大幅減少，反而多半是韓國人前往，因此當地都可見許多韓國家庭。不過少了多年來支撐芽莊觀光業的的俄羅斯跟大陸旅客，對當地飯店業傷害非常大，為了吸引其他國家的遊客前來，許多五星級度假村都調降了價錢，而海鮮餐廳也大幅度地降價，因此正是台灣人來的好時機。

張志嘉董事長指出，台灣人在出國旅遊的目的地，首選還是日本和韓國，接下來就是東南亞，尤其年輕人出國反而未必會選擇日韓，而是直奔東南亞渡假。越南中部的海岸城市如峴港很熱門，對國際旅客極具吸引力，因此峴港和會安早已人滿為患，相較之下芽莊對於台灣人來說比較陌生，但該地也因此有著舒服的渡假環境。

▲越竹航空在9月20日開通台灣到芽莊直航，並和水晶灣集團合作優惠的機加酒專案。圖為越竹航空台灣區總代理董事長張志嘉（右）和水晶灣集團總裁阮德志（左）。（圖／報系資料照）
▲越竹航空在9月20日開通台灣到芽莊直航，並和水晶灣集團合作優惠的機加酒專案。圖為越竹航空台灣區總代理董事長張志嘉（右）和水晶灣集團總裁阮德志（左）。（圖／報系資料照）
張志嘉董事長說明，過去想來芽莊，台灣旅客需要先飛到越南一線城市如河內或胡志明市，光到達芽莊就要花上9至16小時，非常耗時耗力；但現在來芽莊，已有越竹航空開通從台灣到芽莊的直航，只需要3小時便能立即欣賞芽莊的美麗海岸線，讓台灣旅客可以更方便地抵達度假天堂，並進行有趣的跳島體驗。

根據我國交通部觀光局觀光統計資料庫的2023年上半年出國資料顯示，在亞洲的46國中，國內民眾最愛遊玩的國家是日本，在今年的1月至6月中，人次來到179萬3250人；其次是中國，總人數為59萬9837人；第三名則是韓國，人數為40萬9174人；第四名就是越南，人數來到34萬7040人；緊追在後的是泰國，有34萬4031人。

▲台灣飛芽莊現在只需要3小時便能立即欣賞芽莊的美麗海岸線。（圖／越南水晶灣集團提供）
▲台灣飛芽莊現在只需要3小時便能立即欣賞芽莊的美麗海岸線。（圖／越南水晶灣集團提供）

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