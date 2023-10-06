亞運現場／台灣滑輪天才少女橫空出世　劉巧兮一轉成人賽就狂掃金

亞運羽球／被指贏球後嘲諷何冰嬌落淚　金佳恩澄清：我沒注意到她

▲金佳恩被認為在團體賽贏球後模仿何冰嬌哭泣，她對此做出解釋，直言自己根本沒注意到前者。（圖／美聯社／達志影像）
▲金佳恩被認為在團體賽贏球後模仿何冰嬌哭泣，她對此做出解釋，直言自己根本沒注意到前者。（圖／美聯社／達志影像）

特太記者黃建霖/杭州報導

在亞運羽球女子單打的一場比賽中，地主中國大陸選手陳雨菲2:1戰勝了韓國的金佳恩，後者賽後針對之前團體賽後的慶祝方式被影射是在模仿何冰嬌哭泣的動作而做出解釋，強調絕無嘲諷的意思，認為還要現場的媒體幫她進行澄清。

我是廣告 請繼續往下閱讀
杭州亞運羽球女子團體賽，金佳恩擔任韓國第三點，戰勝了何冰嬌，也幫助隊伍摘下了金牌。賽後她和教練成池鉉做出哭泣的動作，被中國部分球迷和媒體認為是在模仿何冰嬌賽後落淚的樣子，而遭到批評。

昨天陳雨菲贏球之後，金佳恩也被問到這個問題，對此她疑惑為什麼大家直到現在才來問這個問題，也強調自己沒有嘲笑的意思，「之前成教練說，贏了想哭的話，就朝上忍一下眼淚，看到那時候我有點想哭，就叫我忍耐一下。」

金佳恩之後也進一步解釋說，那個情況下，自己根本沒注意到何冰嬌在做什麼、更沒有嘲笑或其他意思，可能是現場畫面轉播造成了誤解，「希望何冰嬌選手不要受到影響，你們（媒體）一定要幫我澄清。」

25歲的金佳恩過去並不是世界羽聯的第一線選手，不過本屆亞運她發揮十分出色，不僅女團擊敗比自己排名更高的何冰嬌，在女單也淘汰了泰國好手李美妙。

▲中國女子羽球選手何冰嬌。（圖／特派記者葉政勳攝 , 2023.10.03）
▲中國女子羽球選手何冰嬌。（圖／特派記者葉政勳攝 , 2023.10.03）

更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。

亞運羽球／周天成遭中國好手石宇奇橫掃　遺憾止步8強、無緣奪牌

亞運羽球／中韓恩怨局！陳雨菲3局苦戰擊敗金佳恩　闖女單4強

與亞運羽球好手戴資穎一起打球！Red Bull鬥拍即日起開放報名

亞運羽球／戴資穎最後一舞完全失常　比賽時間延遲可能是一原因

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞