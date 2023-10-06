亞運羽球／被指贏球後嘲諷何冰嬌落淚 金佳恩澄清：我沒注意到她
在亞運羽球女子單打的一場比賽中，地主中國大陸選手陳雨菲2:1戰勝了韓國的金佳恩，後者賽後針對之前團體賽後的慶祝方式被影射是在模仿何冰嬌哭泣的動作而做出解釋，強調絕無嘲諷的意思，認為還要現場的媒體幫她進行澄清。
特太記者黃建霖/杭州報導
杭州亞運羽球女子團體賽，金佳恩擔任韓國第三點，戰勝了何冰嬌，也幫助隊伍摘下了金牌。賽後她和教練成池鉉做出哭泣的動作，被中國部分球迷和媒體認為是在模仿何冰嬌賽後落淚的樣子，而遭到批評。
昨天陳雨菲贏球之後，金佳恩也被問到這個問題，對此她疑惑為什麼大家直到現在才來問這個問題，也強調自己沒有嘲笑的意思，「之前成教練說，贏了想哭的話，就朝上忍一下眼淚，看到那時候我有點想哭，就叫我忍耐一下。」
金佳恩之後也進一步解釋說，那個情況下，自己根本沒注意到何冰嬌在做什麼、更沒有嘲笑或其他意思，可能是現場畫面轉播造成了誤解，「希望何冰嬌選手不要受到影響，你們（媒體）一定要幫我澄清。」
25歲的金佳恩過去並不是世界羽聯的第一線選手，不過本屆亞運她發揮十分出色，不僅女團擊敗比自己排名更高的何冰嬌，在女單也淘汰了泰國好手李美妙。