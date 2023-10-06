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質詢突喊「中國是我祖國」　陳雪生：但走遍全世界最喜歡台灣

▲國民黨立委陳雪生質詢突喊「中國是我祖國也不為過」。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.06）
▲國民黨立委陳雪生質詢突喊「中國是我祖國也不為過」。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.06）

記者呂炯昌／台北報導

中國國家主席習近平提出「新四通」，國民黨立委陳雪生今日在立院質詢時指出，金門馬祖老百姓都很歡迎，對於蓋金廈大橋樂觀其成。陳雪生甚至脫口說，自己在台灣沒半個親戚，「說中國是我的祖國也不為過，但我走遍全世界我最喜歡台灣」。

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行政院院長陳建仁今日赴立院繼續施政報告，並備詢。陳雪生今在立法院院會質詢時提到，「最近彼岸習近平提出新四通」，通橋（金廈大橋）然後通水、通氣、通電自然就通了，詢問陳建仁怎麼看？陳建仁回應說，馬祖水氣電的部分都會加強相關建設，目前還沒有新四通的必要，也沒這樣的迫切性。

陳雪生說，地方政府無從干預，但也說金門、馬祖老百姓很歡迎，「他要蓋橋我們樂觀其成，我們又不用出錢」。陳雪生還說，說統戰說了幾十年，「我被統戰了嗎？王定宇委員在院長面前講說陳雪生不是中共同路人喔，他說我是中共」。

陳雪生接著又說，「我祖先都在那裡啊！我在台灣沒有半個親戚，說中國是我的祖國也不為過啊」、「但我喜歡台灣，我走遍全世界我最喜歡台灣，台灣真的豐衣足食、老百姓很自由，我非常喜歡住在這塊我生長的地方」。

陳雪生指出，習近平講新四通，那就有機會談，「他一定講一個中國，你一定講兩個」，「他講一邊一國、你可以講一邊多國」，但就有機會談判。陳雪生又說，現在台灣海峽兵凶戰危，國防部長邱國正說備戰即是避戰，陳建仁回應說，「對！」不過被陳雪生質問，「你對什麼？」2000個饅頭跟人家幾萬個饅頭，備戰是沒錯，馬祖要怎麼備戰？台灣海峽補給線切斷，本來說823砲戰後要撤退，蔣介石總統說不撤退，毛澤東還讚美他。

邱國正回應說，軍事作戰有地形的利用，「我們也不要這麼悲觀」，中國如果進犯要付出很大代價，光這點就會讓中國考慮有沒有必要。不過，陳雪生表示，東莒、西莒上一共200個兵叫備戰？漁船上來就結束，「我不是滅自己威風」他長年住在馬祖，「你們應該要歡迎新四通，我們再把球丟回去」，例如這次亞運就可以有很多交流、談判機會。
 

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