陳冠希揮別渣男陰霾！為豔照門被迫退圈 定居美國當「女兒傻瓜」
演藝圈帥哥眾多，自然桃花不斷，擁有1/8葡萄牙血統的陳冠希，出道時以混血的帥氣外貌，堪稱是當時的少女殺手，不只粉絲喜愛，就連圈內一堆女星都是他的囊中物，最著名的便是2008年的「豔照門」事件，他與鍾欣桐（阿嬌）、張柏芝的親密照外流，震撼整個香港娛樂圈，最後被迫退出演藝圈，專注發展潮牌事業，娶了女模秦舒培後育有一女，一家定居在美國洛杉磯，他揮別渣男陰霾，回歸家庭當「女兒傻瓜」。
記者江芷稜／綜合報導
陳冠希當年因《特警新人類》、《無間道2》成為影壇亮眼新星，交往許多圈內女星，未料2008年他拿筆電去送修時，硬碟照片不慎外流，與眾多女星親密畫面曝光，遭到輿論撻伐，他面臨龐大壓力，隨後召開記者會公開道歉，坦承照片確實是自己拍攝的，對他人造成傷害感到抱歉，選擇無限期退出演藝圈。
陳冠希後來與超級名模秦舒培交往，對方走秀經驗豐富，擁有國際視野，曾與華誼兄弟高層有過一段婚姻，個性較為成熟，他形容秦舒培讓自己的生命更完整，感謝上帝讓他擁有她，兩人相處簡單自然，愛得甜蜜高調。陳冠希2017年結婚後，秦舒培誕下一女，經常在社群平台曬出一家三口的甜蜜合照。
陳冠希現居住於美國洛杉磯，專注於家庭生活與經營潮流品牌CLOT，經常在IG曬出與女兒互動的萌照，被笑稱是「女兒傻瓜」。揮別渣男陰霾後，他也低調復出演藝活動，近日受邀於成都音樂節擔任嘉賓，以寬鬆嘻哈裝扮唱RAP，與台下粉絲打成一片，相隔15年再度獻聲樂壇。