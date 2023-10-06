2因素讓金價承壓！外銀估年底探1850美元 想投資建議這樣做
美國實際收益率進一步走高及美元走強，讓黃金價格繼續承壓．短短7天下跌逾100美元，每盎司來到1820美元，也創3月以來最低。瑞銀認為，由於黃金的關鍵驅動因素仍面臨不確定性，下行風險可能持續，因此也下調今（2023）年底金價預測值，從1950美元進一步下修至1850美元，2024年6月估會回升到1950美元。不過，基於預期金價有望在未來6至12個月回升，瑞銀仍建議做多黃金的投資者繼續持有。
記者顏真真／台北報導
瑞銀財富管理投資總監辦公室今（6）日發布最新報告指出，黃金對高利率料將維持更長時間的論調相對抗跌，但近期美國實際收益率進一步走高，加上美元全面走強，令金價失守關鍵點位。在短短7天內，金價下挫逾100美，跌至3月以來最低點1820美元，亦跌破1850至1870美元的技術面支撐位。投機性淨多頭頭寸削減及黃金ETF持續流出，均令需求承壓，不過，央行買盤繼續帶來緩衝。
瑞銀認為，短期內，在美國收益率不知在何處見頂的不確定性上升，金價風險偏向下行。若美國10年期實際收益率超過3%，金價可能跌至1725至1750美元左右。不過，鑑於對美國10年期公債收益率的最新年底預測值4%，而目前的收益率在4.8%，瑞銀認為近期的跌勢有些過度。考慮到美國利率和美元觀點的調整，因此，瑞銀下調金價目標區，2023年底、2024年6月底和2024年9月底的預測值分別為1850、1950和2050美元，此前分別為1950、2100和2200美元。
不過，瑞銀也強調，將觀察美國實際收益率見頂的跡象，以更新投資建議，但同樣地，基於預期金價有望在未來6至12個月回升，已持有黃金多倉的投資者應繼續持有，而且瑞銀仍然看好黃金作為投資組合的對沖工具。