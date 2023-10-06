一圖看懂國慶連假薪資！國慶日出勤拿雙倍薪、這幾天也有加班費

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雇主屆時如有需要勞工於國慶日連假期間加班，以月薪為新台幣36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：
10月7日及9日為「休息日」算法
依《勞動基準法》第24條第2項休息日出勤加給之規定計算，工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資額另再加給1又1/3以上；工作2小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給1又2/3以上；工作超過8小時者，按平日每小時工資額另再加給2又2/3以上。
試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元
10月10日「國定假日」給雙倍薪
依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，雇主要加發員工一天薪水，加班費計算方式：150元×8小時＝1,200元（除了月薪照領，這天出勤雇主要額外發給1,200元加班費）
10月8日週日為「例假」
《勞動基準法》第40條指出，沒有天災、事變或突發事件，雇主不得使勞工於「例假」出勤，若因前揭原因有使勞工出勤者，該日應加倍給薪，並應給予勞工事後補假休息。
勞動部提醒，由於各事業單位之營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定於週六及週日，國定假日補假日期亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別之期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資之給付標準，減少爭議發生。
勞動部強調，國慶日連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關「直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）」申訴，以維護權益。
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