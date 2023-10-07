台灣年輕人出國選項大改變！業者分析三大原因　東南亞成旅遊新寵

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董事長張志嘉說明，目前越竹航空有28％的乘客是商務客，都是前往越南工作的台灣商人，再來新住民和移工也需要往返台灣和東南亞，另外40％至50％的乘客是旅遊團和高爾夫球團，隨著台商、新住民和新二代的口碑推薦，許多年輕人對東南亞不再陌生，耳濡目染之下也會想前往越南或其他東南亞國家度假。
實際走訪芽莊會發現當地治安良好，且市區規劃完善，街道和餐廳都十分整潔。越竹航空台灣區總代理董事長張志嘉指出芽莊可以說是越南前幾名治安好的城市，因為過去芽莊是美軍駐紮基地，是美軍最愛的渡假勝地，因為此地很像美洲的加勒比海，風光明媚且風景怡人，芽莊的外島及附近海域的海水都非常清澈，芽莊的度假村、市區規劃和城市建設過去是為了服務美軍，後來是為了服務韓國旅客、中國旅客和俄羅斯旅客，但因為疫情和政治因素，中國旅客和俄羅斯旅客大幅度減少，台灣人來芽莊後可以安心地享受假期。
水晶灣集團台灣公司總經理潘品睿指出，水晶灣集團在芽莊有3間五星級渡假村式飯店，暑假期間幾乎天天客滿，現在假日住房率約9成、平日約6成，這3家飯店的優勢是都位處海岸線上，有私人海灘、無邊際泳池、沙灘酒吧、滑水道樂園等，旅客選擇全包式服務可享受所有設施及餐飲，房價每晚在2500元至6000元不等，機票和五星級飯店住宿的費用加起來甚至比在台灣國內住三星飯店划算。由於五星飯店平均房價都比國內三星飯店低，因此來芽莊的機加酒含交通接送、市區一日遊及簽證、機場稅等僅1萬6000至1萬9000元，出國旅遊甚至比國旅便宜。