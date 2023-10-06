小犬颱風海警解除！今明雨神仍發威　一圖看雙十連假「降雨熱區」

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中央氣象署也針對台東、恆春發布大豪雨即時訊息，今天在基隆北海岸、東半部、南部會陸續下雨，其他各地有零星降雨，基隆北海岸到東半部，以及恆春到屏東地區，都會有局部性大雨，尤其是台東、恆春會有短延時的豪雨。
伍婉華表示，明天開始迎接雙十連假，整個衛星雲圖看來，星期天到星期一會有鋒面形成，逐漸向東移動，加上高壓帶來的東北季風南下影響台灣天氣，菲律賓海面雖然有熱帶擾動消長，但短期不會對台灣有影響，仍要持續觀察。
明天（7日）星期六受到外圍環流影響，各地有短暫陣雨，花東以及西半部地區午後，會有局部大雨勢；星期天到雙十節（10月10日），北部、東半部整天雲多，降雨機率高，尤其是桃園以北、基隆北海岸有短暫陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有局部性大雨，迎風面花東、恆春半島、新竹、苗栗、馬祖有局部短暫降雨，僅台中以南澎湖金門可以看到陽光，仍要留意午後雨，開工日後各地雨勢減小。
這波東北季風的冷空氣不強，影響偏北邊，星期天到下星期一、二，在桃園以北、基隆北海岸溫度降低，大約在24度至25度，花東還是有31度左右高溫，中南部有32度至34度。
雖然小犬颱風逐漸離開，但風浪還是很強勁，今（6）日西半部沿海、澎湖、金門、馬祖有3至4米以上的浪高，隨著颱風明（7）離台灣本島更遠，海面風浪才會逐漸減弱，沿海地區、澎湖、金門、馬祖還是要留意長浪狀況。今日金門、馬祖仍有8至9級的強陣風，基隆北海岸、桃園、高屏、澎湖也有比較強的陣風。