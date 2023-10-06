小犬颱風「陸警凌晨解除」！路徑逐漸遠離　6縣市上班防豪大雨

小犬颱風海警解除！今明雨神仍發威　一圖看雙十連假「降雨熱區」

▲小犬颱風已解除海上陸上颱風警報，不過受到颱風外圍環流以及東北季風增強影響，國慶雙十連假各地仍有雨勢。（圖／中央氣象署）
▲小犬颱風已解除海上陸上颱風警報，不過受到颱風外圍環流以及東北季風增強影響，國慶雙十連假各地仍有雨勢。（圖／中央氣象署）

記者鍾怡婷/綜合報導

中央氣象署宣布，小犬颱風海上颱風警報解除，颱風中心在中午11時已經來到鵝卵鼻西方380公里海面上，未來會往廣東沿海移動。未來天氣重點提醒大家，周日到雙十節，受到鋒面通過及東北季風增強影響，全台各地有雨，基隆、宜蘭、大台北山區有局部性大雨，僅台中以南、澎湖、金門可以看到陽光，不過仍要留意午後雨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署簡任技正伍婉華指出，雖然颱風逐漸離開，但外圍環流帶來一波波雲系，清晨開始影響基隆北海岸、東半部、南部地區，其中有不少旺盛的的對流雲系，一但來到各地區上空，就會有強降雨甚至強陣風的情況。

中央氣象署也針對台東、恆春發布大豪雨即時訊息，今天在基隆北海岸、東半部、南部會陸續下雨，其他各地有零星降雨，基隆北海岸到東半部，以及恆春到屏東地區，都會有局部性大雨，尤其是台東、恆春會有短延時的豪雨。

伍婉華表示，明天開始迎接雙十連假，整個衛星雲圖看來，星期天到星期一會有鋒面形成，逐漸向東移動，加上高壓帶來的東北季風南下影響台灣天氣，菲律賓海面雖然有熱帶擾動消長，但短期不會對台灣有影響，仍要持續觀察。

▲明天（7日）星期六受到外圍環流影響，各地有短暫陣雨，花東以及西半部地區午後，會有局部大雨勢。（圖／中央氣象署）
▲明天（7日）星期六受到外圍環流影響，各地有短暫陣雨，花東以及西半部地區午後，會有局部大雨勢。（圖／中央氣象署）
明天（7日）星期六受到外圍環流影響，各地有短暫陣雨，花東以及西半部地區午後，會有局部大雨勢；星期天到雙十節（10月10日），北部、東半部整天雲多，降雨機率高，尤其是桃園以北、基隆北海岸有短暫陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有局部性大雨，迎風面花東、恆春半島、新竹、苗栗、馬祖有局部短暫降雨，僅台中以南澎湖金門可以看到陽光，仍要留意午後雨，開工日後各地雨勢減小。

這波東北季風的冷空氣不強，影響偏北邊，星期天到下星期一、二，在桃園以北、基隆北海岸溫度降低，大約在24度至25度，花東還是有31度左右高溫，中南部有32度至34度。

雖然小犬颱風逐漸離開，但風浪還是很強勁，今（6）日西半部沿海、澎湖、金門、馬祖有3至4米以上的浪高，隨著颱風明（7）離台灣本島更遠，海面風浪才會逐漸減弱，沿海地區、澎湖、金門、馬祖還是要留意長浪狀況。今日金門、馬祖仍有8至9級的強陣風，基隆北海岸、桃園、高屏、澎湖也有比較強的陣風。

快訊／小犬颱風仍在發威！「6縣市」大豪雨特報　東部雨神還沒走

小犬颱風11:30海警解除！「3地區」暴雨還沒停　雙十連假天氣出爐

今起歡慶雙十連假！全家特大美式「買1送1」　7-11咖啡買2送2

麝香葡萄跌價瘋搶！全聯66折大降價「再補貨」　家樂福日本展特價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞