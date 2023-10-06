亞運龍舟／中華天菜龍舟隊最後一戰遭逆轉 第6名作收無緣奪牌
亞運龍舟一直是中華隊優勢項目，上一屆雅加達亞運我國拿下2金1銀成績，今年台灣「天菜龍舟隊」再次出征，今（6）日男子1000公尺直道競速賽再次划進決賽，儘管決賽一度位居第2名，但最終遭到對手逆轉，以4分35秒812成績收場，排名第6，無緣站上頒獎台。
記者路皓惟/綜合報導
亞運龍舟項目，每支隊伍包括鼓手1人、舵手1人、划手10人和替補隊員2人，中華隊將由林聖儒、周恩平、曾祥軒、陳宗、林旻昊、吳俊傑、陳子賢、簡證嚴、周智偉、吳陳柏、謝長益、呂恩、段彥宇和陳睿皇參戰男子賽事，其中有9位隊員都是連2屆參加亞運。
今日上午9點舉行的男子1000公尺預賽，中華隊被排在第二組，以4分42秒709成績、分組第3晉級半決賽，隨後在半決賽中，中華隊划出4分38秒266順利晉級決賽。
決賽共有北韓、中國、印尼、緬甸、南韓和中華隊6隊競爭，中華隊在前半段一路暫居第2，但可惜並未堅持到最後，最終以4分35秒812排名第6，無緣獎牌。
中華隊上屆亞運榮獲2金1銀，本屆遺憾無緣站上頒獎台，除了男子1000公尺失利之外，男子200公尺和500公尺項目分別拿下第5名和第7名。