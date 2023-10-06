亞運現場／台灣滑輪天才少女橫空出世　劉巧兮一轉成人賽就狂掃金

亞運龍舟／中華天菜龍舟隊最後一戰遭逆轉　第6名作收無緣奪牌

▲杭州亞運中華天菜龍舟隊在男子1000公尺項目遭逆轉，第6名作收無緣獎牌。（中華奧會提供）
▲杭州亞運中華天菜龍舟隊在男子1000公尺項目遭逆轉，第6名作收無緣獎牌。（中華奧會提供）

記者路皓惟/綜合報導

亞運龍舟一直是中華隊優勢項目，上一屆雅加達亞運我國拿下2金1銀成績，今年台灣「天菜龍舟隊」再次出征，今（6）日男子1000公尺直道競速賽再次划進決賽，儘管決賽一度位居第2名，但最終遭到對手逆轉，以4分35秒812成績收場，排名第6，無緣站上頒獎台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞運龍舟項目，每支隊伍包括鼓手1人、舵手1人、划手10人和替補隊員2人，中華隊將由林聖儒、周恩平、曾祥軒、陳宗、林旻昊、吳俊傑、陳子賢、簡證嚴、周智偉、吳陳柏、謝長益、呂恩、段彥宇和陳睿皇參戰男子賽事，其中有9位隊員都是連2屆參加亞運。

今日上午9點舉行的男子1000公尺預賽，中華隊被排在第二組，以4分42秒709成績、分組第3晉級半決賽，隨後在半決賽中，中華隊划出4分38秒266順利晉級決賽。

決賽共有北韓、中國、印尼、緬甸、南韓和中華隊6隊競爭，中華隊在前半段一路暫居第2，但可惜並未堅持到最後，最終以4分35秒812排名第6，無緣獎牌。

中華隊上屆亞運榮獲2金1銀，本屆遺憾無緣站上頒獎台，除了男子1000公尺失利之外，男子200公尺和500公尺項目分別拿下第5名和第7名。

更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。

亞運卡巴迪／中華女子隊闖金牌戰隊史最佳　將與大魔王印度爭金牌

亞運羽球／被指贏球後嘲諷何冰嬌落淚　金佳恩澄清：我沒注意到她

亞運棒球／陳柏毓本屆亞運投球工作結束　主帥吳思賢認可其發揮

亞運現場／林郁婷拳擊奪金又被質疑性別　哈薩克賽前就出奧步

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞