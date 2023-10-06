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名家論壇》黃創夏／國民黨是「忠誠反對黨」嗎？

▲依靠「仇恨」當成驅動能源，只會將國民黨推入是否還是「忠誠反對黨」的生死邊緣。（示意圖／資料照片）
▲依靠「仇恨」當成驅動能源，只會將國民黨推入是否還是「忠誠反對黨」的生死邊緣。（示意圖／資料照片）

文／黃創夏

可嘆復可笑，距離投票日只剩下100多天了，國民黨和侯友宜競選辦公室的那一批「術士」還在做春秋大夢，以為必有天兵天將降臨，收服柯文哲和擊潰賴清德！

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目前這批術士越來越異想天開了，打算效法《科學怪人》的模式，拼湊出一個新的戰鬥體，因為柯文哲的支持群主要是「四十歲以下」，而侯友宜的支持群是在「六十歲以上」，正好可以用柯文哲支持群當「年輕的軀體」，來包納侯友宜的「老邁的器官」。

至於「靈魂」呢？

目前從缺，所以只能靠著「仇恨」當成驅動能源，沒想到正將國民黨推入是否還是「忠誠反對黨」的生死邊緣！

而那些國民黨還搞不清楚情況，滿口雜碎，更是不知死活的傲慢！

「雜碎」是一種外省族群用語，通常是指切碎煮食的動物內臟，也類似台語的「菜尾」，更是一種極度鄙視的罵人用語。這詞彙最近因為前台大校長管中閔和「LinBay好油」相關事件被廣為熟悉。

外省族群還有一個用語叫「豬油蒙了心」，意指在仇恨、貪婪和慾望之下，心智和腦袋都變成「好油」，難怪會自動「翻車」！

「LinBay好油」的自導自演事件有兩個層次，恐嚇造假事件已經進入司法，那些當事人必須去承受代價，另方面涉及造假內容直播之後，國民黨像是「打雞血」無端集體亢奮，才是更值得警惕的恐怖訊號！

當「LinBay好油」宣稱遭到恐嚇之後，上至國民黨總統參選人侯友宜、黨主席朱立倫、還有立法院黨團以及那些立委參選人，甚至應該是德高望重的前最高學府校長等等一干人，馬上無限上綱到「網軍治國、民主之死」這類的層次，令人怵目驚心。

明眼人都看的出來，就是想要複製去年選舉的「討厭民進黨，痛恨1450」，當成他們已經越來越找不到完整論述、可供「下架民進黨」選舉操作的「葉克膜」，希望能趁機拉抬救不起來的侯友宜聲勢。

他們太恨民進黨了，正如同豬油蒙了心一般，他們滿是仇恨的嘴臉，比那些恐嚇言論更讓人驚駭！

他們很急，他們急著要找到仙丹妙藥救侯友宜低迷的民調數字，這段日子他們雖然自我催眠說侯友宜民調上揚，其實根本就只在「20%」附近擺盪，如果以標準的「3%」誤差範圍來看，侯友宜根本也是民調躺平一族。

他們急了，所以看到「LinBay好油」就當成救命浮木，大翻車，剛好而已！

事實上，他們要翻車的還不只如此，「國艦國造」終於有初步成果，但黃曙光的一句「有立委一直在搞」又掀起新的風暴，目前雖然說法紛紜，但很重要的一點是：國民黨正在面對一個更大的質疑：反對黨是否是忠誠？

二戰期間，美軍潛艦在巴士海峽、台灣海峽、宮古海峽到對馬海峽之間擊沉了日本的戰艦、補給船達到1300艘以上，讓日本的軍事部署和作戰能力大受打擊，因為潛艦最主要的能力就是靠伏擊和突襲，進行徹底的不對稱作戰。

國艦國造的難題就是在於有時間壓力，在習近平勒令解放軍在2027年前具有完全攻台的能力壓力下，台灣能否在之前完成潛艦的部署，讓解放軍犯台時的入侵和補給受到強大阻絕？至關重要！

正因為如此，那些「一直在搞」的重點，並非只是那些立委說的「蠅頭小利」，而是因為各種干擾，包含技術人員、聲紋特徵、關鍵組件‧‧‧的干預變數，可能造成潛艦部署的來不及完成，這樣才是傷害國家利益。

如果連涉及國家安全的情況都豬油蒙了心，那才是真正的罪大惡極了！


●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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