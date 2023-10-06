渣男變暖夫！倪安東、管罄35萬換正宮放手：我們破碎後再慢慢撿起
37歲歌手倪安東和小2歲管罄交往約5年，去年登記結婚修成正果，還舉辦兩場浪漫婚禮，不過這段戀情從一開始就備受批判，原因是倪安東還是有婦之夫時，疑似偷吃管罄被抓包，儘管兩人遭正宮一狀告上法院，求償200萬元慰撫金，依然選擇攜手面對道德瑕疵、對抗外界輿論，最後愛情戰勝一切，原配同意以35萬元和解，放手渣男，小三也被名正言順扶正。
記者楊穎軒／綜合報導
倪安東從節目《超級星光大道》爆紅，獨特個人魅力擄獲不少粉絲，但此後負面新聞不斷，先是有媒體報導他早就結婚，另一半為護理師，不過倪安東事後全盤否認，直到2014年才發文坦承有家室，數度扯謊讓媒體傻眼，3年後，與管罄婚外情見光，倪安東在老婆Vivi追問下才承認與小三發生多次性行為，Vivi更爆料老公召妓、一夜情多名女神級藝人，震驚演藝圈。
後來，倪安東和管罄被Vivi提告侵害配權，8年夫妻情以離婚收場，管罄以35萬元和解金換來Vivi撤告，沒了法律上的枷鎖，倪安東與管罄愛得更大方，曾被週刊直擊外出約會、停車場激吻，雖然兩人都因不倫戀毀掉事業和形象，但小倆口在所不惜，去年3月赴大安戶政事務所登記結婚，6月在美國舊金山舉辦婚禮，今年7月再於陽明山美軍俱樂部擺宴。
婚後，管罄打理倪安東的經紀事宜，夫妻倆相互經營家庭生活、扶持各自事業，對於感情走過風風雨雨，管罄曾吐露心境：「有一位男子，給我的人生帶來波瀾帶來混亂；卻也是這位男子，讓我的生活充滿溫暖充滿愛，最後成為我的另一半，曾經我們碎成一塊塊，然後慢慢撿起來，填補彼此的缺乏、彌補過去的缺憾。」倪安東則心疼愛妻，「我們一起被罵，一起輔助彼此。」