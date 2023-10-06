聽到「投資」詐騙關鍵字 熱心市民困住詐騙車手報警逮人
高雄警方接獲民眾報案，稱超商內疑似有詐騙車手取款，立即到場查處。員警發現張姓男子（32歲）以投資名義詐騙詹姓婦人(69歲)並邀約面交取款。所幸二人的「投資對話」被一旁熱心民眾聽到詐騙關鍵字，遂立即報警。最後在警民合力下，成功逮捕張姓車手並查扣贓款等證物，順利替婦人守住辛苦積蓄。
記者郭凱杰／高雄報導
鼓山分局龍華所巡佐陳仲武、顏偉智於10月3日上午10點多獲報，在鼓山區華榮路超商內有疑似詐騙車手出現取款。經調查發現，轄區１名詹姓婦人透過網路加入股票投資群組，並下載詐騙「霖園APP」，看著群組內的學員每日張貼滿滿的現金照片，便對投資老師的話語深信不疑。當天與「顧問經理」相約在超商內要交付投資款項23萬。
所幸，一旁的熱心民眾聽到二人的對話中有「投資」關鍵字，便直覺有異立刻報警，而老婦見員警上前時，原先仍不相信自己已遭詐騙，直到警方告知眼前的「顧問經理」所攜帶的識別證身分並非其本人，老婦才驚覺遇到詐騙集團，感嘆差點將23萬元的辛苦積蓄交了出去。熱心男子見義勇為，還說著：「需要我出庭作證也沒關係！」，熱心程度令人讚嘆。全案警詢後將張姓車手依詐欺罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。
鼓山警分局長陳奕良呼籲，網路投資詐騙手法推陳出新，預防詐騙應牢記「一聽、二掛、三查證」，如閱覽網路資訊發現有標榜「高獲利、穩賺不賠」等投資訊息時，通常都是詐騙話術，民眾切勿輕易相信而落入歹徒陷阱，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。