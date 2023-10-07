韓國人熱愛越南「這景點」！疫後旅遊大復甦　專家：中國客大減

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過去韓國人首次造訪越南的城市是河內或胡志明市，然而疫情後韓國人首次造訪越南的景點開始轉向芽莊、峴港和富國島等城市，這些城市因海灘、河濱步道、街頭小吃和度假村吸引韓國人。
越南中部的芽莊不只有美麗的海岸線，市區的城市建設也很發達。芽莊市區有高樓大廈，緊鄰高樓的海岸景觀十分美麗，再加上韓國樂天超市進駐市區，便利性和舒適性兼具，而實際走訪芽莊會發現，許多飯店和度假村內都充滿韓國人，無論是親子家庭、情侶或單人旅遊，許多韓國人會在飯店設施內、芽莊的島嶼上或市區走動。
隨著韓國企業如三星集團、樂天集團和韓國財閥大舉投資越南，也更增加了韓國人對越南的了解， Agoda的執行長Omri Morgenshtern指出過去二十多年在越南的的韓國工廠不斷增加，讓韓國民眾對越南的好感度也逐漸增加。根據《越南快訊 (VnExpress)》，越南政府正透過各種管道向韓國人推廣觀光，例如韓國KBS電視台製作的真人秀《戰鬥旅行(Battle Trip)》前來越南取景，加深越南民眾對越南的認識。
根據越南政府統計局，今年前5個月，韓國是越南最大的遊客來源國，入境旅客量超過130萬人次，佔國際遊客總人數（460萬人次）的30%。由於疫情後中國人難以出遊，俄羅斯人也面臨烏俄戰爭問題，更讓越南成為「韓國人的天下」。
韓國人前往芽莊大約需要5個小時的航程，如今台灣開通直飛芽莊的航程，台灣旅客只需要3小時便能體驗天堂般舒服的生活。越竹航空在9月20日開通直航，讓台灣旅客可以直接飛到芽莊，享受舒服的渡假生活。