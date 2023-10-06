▲眼睛無法動竟是乳癌轉移！　醫示警：乳癌年紀有下探趨勢

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年輕型乳癌高達3成 容易轉移與擴散乳癌高居國內婦女癌症發生率第1位，歌手朱俐靜等年輕女星皆因乳癌病逝。根據衛生福利部最新癌症登記報告，109年新確診乳癌患者有17,371人，其中不到50歲的年輕型個案有5,541人，約占整體31.89％[1]。而且年輕患者中，有1,300名病人確診時已處於第四期[2]，也稱晚期乳癌或稱轉移性乳癌。
陳守棟說明，年輕型乳癌主因是未及早發現、積極治療，加上年輕女性罹癌易轉移、擴散速度快，患者普遍預後也較差。亞洲人停經前就罹患乳癌的比率較歐美高，而且台灣乳癌存活率比歐美日韓低。
隨著醫學不斷進步，乳癌已經有多元的精準治療方式，包括近年興起的「抗體藥物複合體」與「細胞週期抑制劑」。即便復發轉移，也可透過區分亞型，對症下藥。對於不同型別的癌細胞基因突變，能透過基因檢測找到合適的治療方式，幫助延緩疾病惡化。
7成為荷爾蒙陽性 年輕型乳癌5大特性三軍總醫院一般外科主治醫師馮安捷表示，根據癌細胞受體對不同激素表現，乳癌區分成4種亞型，其中7成為荷爾蒙陽性／HER2陰性乳癌病患。年輕型乳癌的5大特性包括：
- 約70％為荷爾蒙受體陽性
- 腫瘤較大，惡性度高
- 不易診斷
- 初診斷為晚期比例約占7％
- 死亡率較高
細胞週期抑制劑 精準治療助延緩惡化乳癌治療方式包括手術、化療、免疫治療、標靶治療還有荷爾蒙治療等。研究顯示，停經後乳癌病患，治療效果與預後較好；針對停經前病患，可藉由藥物讓卵巢休息、停止經期，透過口服細胞週期抑制劑（標靶藥物CDK4／6抑制劑）搭配荷爾蒙療法，抑制生長週期不受控制且異常快速分裂的癌細胞，副作相對較低。此治療方式獲得美國國家癌症（NCCN）治療指引方式推薦[3]，並經由歐洲腫瘤醫學會（ESMO）評比生活品質提升及整體存活期延長[4]。
過半數患者恐復發 基因檢測為治療趨勢馮安捷提醒，在醫學期刊研究中發現，乳癌患者每4人就有1人，在治療5至10年後發生復發或轉移[5]。世界外科腫瘤期刊研究中也提到，過半數荷爾蒙陽性／HER2陰性乳癌患者，診斷5年後可能轉移復發[6]。若患者帶有特殊基因突變，研究顯示具有較高的復發率且更容易產生抗藥性，使治療效果不佳[7]。
她呼籲，基因檢測是癌症治療必要過程，能協助區分癌症不同亞型，找出最適當的治療方式，也有助於評估治療後狀況。尤其荷爾蒙陽性/HER2陰性病患有高復發風險，治療後必須按照醫生指示定期檢查，就算出現轉移復發或抗藥性，也應趁早介入控制癌細胞，讓患者繼續陪伴最愛家人與完成夢想。
為了防治乳癌，衛生福利部國民健康署提供45歲至未滿70歲女性，每2年1次乳房篩檢，如果有家族史，能夠提前至40歲開始。越早治療癌細胞威脅越小，治療成果也越好。女星Lulu（黃路梓茵）出席相挺乳癌病友，台灣年輕病友協會和乳癌社團「花漾女孩GOGOGO」也呼籲面對疾病不輕易放棄，積極治療、定期追蹤，轉身後依然能持續閃耀花漾人生。
[1] 衛生福利部國民健康署109年癌症登記報告：https://www.hpa.gov.tw/File/Attach/16434/File_21196.pdf
[2] 衛生福利部國民健康署109年癌症登記報告：https://www.hpa.gov.tw/File/Attach/16434/File_21196.pdf
[3] NCCN guid line: National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) – Breast Cancer. Version 4.2023.
[5] 停止內分泌治療 5 年後20 年期間乳癌復發的風險https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29117498/
[6] 可手術乳腺癌初始治療5 年後復發因素預測https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27557635/
[7] Outcome and molecular landscape of patients with PIK3CA-mutatedmetastatic breast cancer-Available online 24 January 2020
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59511
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