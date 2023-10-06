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中秋佳節憂吃過量？　專家授「2飲食法」滿足口慾兼顧健康

▲中秋佳節憂吃過量？　專家授「2飲食法」滿足口慾兼顧健康
▲中秋佳節憂吃過量？　專家授「2飲食法」滿足口慾兼顧健康

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】中秋節應景的美食豐富且多樣，讓人忍不住想吃卻又害怕過量而影響健康。許多人常認為「中秋過節就是要大口吃烤肉、月餅、蛋黃酥或柚子」又或者「我和一般人一樣健康無高血壓，不用防治高血壓吧？也沒有心血管疾病、憂鬱、失智呀！」。

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故在此介紹得舒與地中海式的健康飲食方式，讓大家可以享用美食亦能保持均衡營養，度過一個健康的中秋節！

得舒、地中海飲食　身體益處一次看

柳營奇美醫院營養科江秋蓉組長表示，「得舒」（DASH，Dietary Approaches to Stop Hypertension）是一種可防治高血壓的飲食方式，即使是一般健康者也非常適合一起來執行；而「地中海飲食」（Mediterranean diet）則是生活於地中海沿岸的國家的飲食習慣，經調查發現地中海附近的居民食用這類飲食模式，心血管疾病少見，故命名為地中海飲食。另外，許多研究也發現，遵循地中海飲食，可降低憂鬱與失智的風險。

兩種飲食吃法不同　遵守原則這樣吃

得舒的飲食原則是每日高量蔬果5+5、選擇適量全榖雜糧類、低脂或無脂乳製品、低脂家禽及魚類、吃堅果用好油。而地中海飲食原則是每餐五穀雜糧1~2份、蔬菜至少2份、水果1~2份、橄欖油1匙（富含單元不飽和脂肪）；每天吃乳製品2份、堅果種子類1~2份、使用天然香料調味；每周吃海鮮及豆類各至少2份、雞蛋2~4份、白肉2份；少量吃，甜食小於2份、紅肉小於2份、加工肉品小於1份。

多吃原形食物　將飲食習慣融入生活中

江秋蓉組長提醒，不論是「得舒」飲食或是「地中海」飲食都是需要吃大量蔬菜，每餐最好1碗，水果則建議每天2碗，白飯和麵條改全榖雜糧類，每天吃乳製品2份，選擇豆類、低脂家禽、魚類、海鮮等原形食物，吃堅果用好油，少量吃甜食。

以上原則其實也可以運用在日常生活上，不一定要在節慶時節或是有相關疾病時才注意飲食方式，平時養成良好的均衡飲食習慣，也有助於預防疾病的功效。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59457

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