柯文哲漫畫自傳序稱「台漫畫基地多日漫」　業界批：與事實不符　

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對此，不少台漫工作者在臉書上指正柯文哲表示，位於華陰街的是「臺灣漫畫基地」，1樓有「基地書店」，其中95%都是販售台灣漫畫，擁有台灣市面上最豐富齊全的台灣原創漫畫作品，柯文哲的說法顯然與事實不符。
漫畫節目主持人陳怡靜在臉書表示，柯文哲提到的《諸葛四郎》與《阿三哥與大嬸婆》是同一個時代的作品，根本不是柯文哲口中所說「上一輩的事」。
立法院會今天繼續邀請行政院長陳建仁施政報告詢，相關部會首長列席備詢。文化部長長史哲會前受訪表示，在華陰街的台灣漫畫基地是台灣漫畫創作者和愛好漫畫者的家園，台灣漫畫為主，95%以上都是台灣漫畫，說大部分是日本漫畫，不是事實。史哲進一步說，從2018年開始，文化部設立漫畫輔導金，至今已經扶植了超過700項出版，台灣的年輕漫畫家也屢屢在國際漫畫大賽得獎。
史哲表示，漫畫簡單而直接，也反映了當代當下社會的議題，不論同性、歷史、人權、社會各項議題都在範圍，用漫畫家和年輕世代的觀點，探討社會主要議題，應該沒有所謂台灣漫畫不探討社會主要議題的現象，他舉例指出，以已故白色恐怖政治受難者蔡焜霖故事為主軸的「來自清水的孩子」，就是以漫畫呈現。
台灣民眾黨立院黨團今日召開「政府別閃躲！加速促進消防員權益！」記者會，黨團總召邱臣遠表示，日本動漫產業年產值至少200億元，確實值得台灣漫畫產業發展去借鏡，在尊重漫畫創作者的主體性、台灣本土文化的原則下，民眾黨都會予以支持。