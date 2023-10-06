學者：習近平動武困境　解放軍貪腐及台灣人民抵抗

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這篇文章引述多家國內外媒體近期關於中國內政外交發展的報導，表示為何習近平面臨兩難。
例如習近平渴望在自己保持健康並掌控黨、國家、軍事機構的情況下將台灣納入祖國，理論上，習近平可以將軍事行動推遲到他預期的第四個5年任期結束時，也就是2032年第22次黨代表大會屆滿。但外媒認為習近平傾向於在拜登政府進一步鞏固對中國「圍剿」之前採取行動。
此外，疫情3年封鎖後，中國經濟不振，且出生率下降，失業率仍在上升，銀行不允許儲戶輕易提取資金，跨國公司撤離，導致外國直接投資迅速下降；再加上美國日益嚴厲的技術抵制預計將對中國經濟造成進一步打擊。
文章表示，時間顯然不在習近平一邊，這點在台灣也很明顯。中國內戰後來到台灣的大陸人老化，大多數在台灣出生的人對「中國大陸」概念沒有感情，更不用說對被廣泛認為過度獨裁的中華人民共和國政府。無論台灣2024年1月舉行的總統選舉結果如何，這項結構性因素都將持續存在。
習近平相信「東方正在崛起，西方正在衰落」信念，認為若能統一台灣將提高中國在所謂「專制國家軸心」成員中的威望，並實現「中國夢」。
加上習近平對未來的不確定性可能會促使他考慮對台發動入侵。這包括習可能會認為因為自己的機會之窗不會打開太久；其次，習可能會試圖利用世界其他地區的不確定性。
不過，習近平的軍事親信近期頻傳貪腐問題。近月以來多，多位高階軍官「失蹤」，其中甚至包括國防部長李尚福，加上曾傳出火箭軍和其他軍種中相當多的將領不願聽從習近平一再呼籲對台「備戰」的要求，令他不再相信負責飛彈武器的火箭軍能力。
由於解放軍火箭軍高層和裝備發展部門的不確定性，文章指出，這表明不會立即發生入侵事件。
此外，即使習近平有勇氣採取如此激烈的步驟，即使解放軍的飛彈能夠在相對迅速地入侵台灣的過程中證明自己的價值，台灣人也可能需要幾十年時間才能在中共政權的殘酷獨裁面前被征服。
如果習近平無法戰勝台灣，那麼他成為「21世紀毛澤東」的地位可能會受威脅。導致中國未能提振經濟、擴大全球影響力和提升軍事實力的黨核心，可能會在未來十年的某個時候被趕下台。
文章強調，關於台海情勢的具體細節目前仍難以預測，許多情況取決於習近平的決策及他未來幾年執行這些決策的能力。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1121006