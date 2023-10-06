迎雙十國慶連假 ！「垃圾車、國道收費高乘載、出遊天氣」一次看

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高速公路在10月7日至10月10日實施單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，4天連假期間每日凌晨0時至5時暫停收費。
🟡雙十連假國道高乘載管制
🟡雙十連假有垃圾車收倒垃圾嗎？
◾台北市、新北市、桃園市
10月7日周六：正常收運垃圾
10月8日周日：例行休假
10月9日周一：正常收運垃圾
10月10日周二：正常收運垃圾
◾新竹市
10月7日周六：正常清運垃圾
10月8日周日：採假日定線定時定點清運
10月9日周一：正常清運垃圾
10月10日周二：國慶日，正常清運垃圾
◾台中市
10月7日周六：正常沿街收運
10月8日周日：例行休假
10月9日周一：正常沿街收運
10月10日周二：全市設638處定點，採定時定點收運，每處停留約5至30分鐘。
◾台南市
10月7日周六：依各區隊既有時間正常清運
10月8日周日：例行休假
10月9日周一：依各區隊既有時間正常清運
10月10日周二：依各區隊既有時間正常清運
◾高雄市
10月7日周六：正常垃圾收運
10月8日周日：例行休假
10月9日周一：正常垃圾收運
10月10日周二：正常垃圾收運
🟡雙十連假天氣
10月8日周日起到國慶日期間，受到鋒面通過及東北季風增強影響，全台各地有雨，基隆、宜蘭、大台北山區有局部性大雨，僅台中以南、澎湖、金門可以看到陽光，仍要留意午後雨。
🟡雙十連假高鐵自由座、熱門時段
預估國慶連假期間，人潮較多時段集中在南下10月6日下午5時至晚間8時，10月7日上午8時至11時；北上10月10日下午1時至晚間8時。
10月6日至11日疏運期間，高鐵官網、App會公告12座車站人潮資訊，每小時定期更新。綠燈代表代表自由座旅客可正常進站乘車，黃燈預估等候逾30分鐘、紅燈預估等候60分鐘以上，實際等候時間依現場狀況為準。
🔎南下、北上國慶疏運期間自由座車廂數（點此查詢）
🟡雙十連假路邊停車收費
◾台北市
國慶日連假期間（10月7日至10月10日），原周日收費的路邊停車格（西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點周邊道路等），配合各商圈營運時間，維持每日收費，其餘收費路邊停車格均暫停收費。
台北市停車管理工程處轄管的立體、地下、高架橋下、路外平面停車場（含委託經營平面停車場），照常收費。
◾新北市
10月7日至10月10日期間，全市路邊停車平日收費路段暫停收費，假日收費路段照常收費，包含板橋、金山、新莊、五股、泰山、林口、八里、三峽、鶯歌、淡水、汐止、深坑、石碇、三重、蘆洲、中和、新店區等旅遊景點及商圈區域路邊收費停車場。
🟡雙十連假郵局營業時間
中華郵政表示，雙十連假4天郵局一律停止營業，但照常投遞快捷郵件，全台僅「台北故宮郵局」窗口營業，提供外幣兌換、集郵票品、代售商品販售服務。
各地i郵箱、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，提供全年無休用郵服務。
🟡雙十連假銀行有開嗎？
銀行在雙十連假4天（10月7日至10月10日）皆無營業。
🟡雙十節股市休市
10月9日周一、10月10日周二為國慶日連假，依規定放假。
🟡好市多雙十連假營業時間
正常營業，全台各地好市多營業時間為上午10時至晚上9時30分。部份門市遇假日會提前至9時至9時30分營業，特殊活動與假日依據現場公告執行。
🟡蝦皮店到店雙十節有開嗎？
業者回應，雙十連假期間，蝦皮店到店營業時間無調整，與平時相同。
🟡國慶連假塞車時段、易壅塞路段