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青聽我說／想讓美好發生　茶籽堂創辦人趙文豪：先學習兩件事

▲茶籽堂創辦人趙文豪與父母共同創業，更成為翻轉品牌價值的靈魂人物，他也鼓勵年輕人多嘗試，才有新的可能性，並要學習看見美好，才會讓美好發生。（圖／記者葉政勳攝）
▲茶籽堂創辦人趙文豪與父母共同創業，更成為翻轉品牌價值的靈魂人物，他也鼓勵年輕人多嘗試，才有新的可能性，並要學習看見美好，才會讓美好發生。（圖／記者葉政勳攝）

記者顏真真／專訪

物價飛漲，上班族難加薪，越來越多社會新鮮人及青年，因為不想忍受低薪資、 高時工的就業環境，想自己創業當老闆。在21歲就與父母共同創業的茶籽堂創辦人趙文豪坦言，創業真的很辛苦，有很多意想不到的事發生，但他仍抱持鼓勵態度，只要願意嘗試，還是有很多新的可能性，但前提要想清楚，給自己留退路，不要讓自己背一身債。同時，也希望大家要學習如何看見美好，才可能讓美好發生，想改變什麼事就去做，有嘗試機會就去嘗試，不要等到老了才後悔，碰到困難也不要怕，因為那才是人生的精華。

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由於趙文豪母親有富貴手，長期使用苦茶粉洗碗，2004那一年，剛好父親大腿骨折在家休養，自製改良出溫和不傷手的碗盤洗潔液，大獲親友鄰居好評，剛好他大學被退學，這樣的緣際會之下，開啟他與父母的創業之路，並投入台灣已沒落的「苦茶籽」產業，致力台灣苦茶油文化，甚至成立農耕團隊，展開苦茶油復興之路，打造契作農場，更投入地方創生工作，推動宜蘭南澳朝陽社區復興計畫。

趙文豪也成功翻轉茶籽堂的品牌價值，讓茶籽堂從原本只是有機商店裡的一個天然洗劑品牌，更成為家喻戶曉的台灣本土文創品牌，也是成功創業的典範。對於越來越多社會新鮮人及青年，想自己創業當老闆，趙文豪一開始不假思索的喊：「就去創啊！」他自認創立茶籽堂也沒那麼偉大，創業後有很多意想不到的事發生，在挑戰自己的個性。「創業是一種科學，做生意是一種科學，不科學的是人性。」其實創業是挑戰及修練自己個性的過程。

雖然對創過業的人來說，可能都會比較保守，但趙文豪認為，只要願意嘗試還是有很多新的可能性，當然，他不會刻意鼓勵大家趕快去創業，若有人問他的意見，他還是會說：「你只要想清楚就去創，但要記得給自己退路，不要硬著頭皮去做，讓自己背了一身債務。」此外，趙文豪建議年輕人，要懂得學習如何看見美好，才有可能讓那美好發生，台灣過去都太過負向，不管是看台灣還是看自己，過去很多人可能會說台灣是個鬼島，現在應該很少人會這樣講，因為很多人在這塊土地而努力，要讓它變得不一樣。

趙文豪也提到，現在有很多嘗試的機會，能嘗試就趕快去嘗試，不要等到60歲，才後悔沒有做過那些事，他就是因為嘗試很多，現在可以放得更開，加上某些東西他真的試過了，知道自己的斤兩在哪邊，也因為體驗過了，也比較不會感到後悔，「如果今天你想改變一件事，就要想辦法去改變，直到你不想做為止。」

「我就是嘗試了很多，現在每一個都是嘗試。」趙文豪這麼說，譬如他想改變台灣原物料的議題，所以成立農業團隊，中間也遇到很多困難；他想改變社區或是台灣灣偏鄉，所以做了地方創生，這就是一種嘗試。問他有沒有遇到很多困難，他說「超多」，但嘗試也帶來了改變，即便現在還有很多路要走，他想傳達的是，有時候你想改變一件事，這是很好，最怕你只是為賺錢而做，你想改變什麼事就去做，遇到困難也不要怕，因為這過程，才是人生的精華。


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