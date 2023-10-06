進口美豬洗產地？桃議會國民黨團要求加強邊境管理公布流向

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總召梁為超表示，台灣從2021年元旦起，開放含萊克多巴胺的美豬進口，但奇怪的是，自此以後，美猪卻突然在消費市場上消失，找不到相關肉品，坊間幾乎看不到販售美豬標示，當時，很多人就懷疑洗產地，否則進口美猪動輒上千噸，市面上怎麼可能看不到、買不到。
「美豬偽標事件連環爆，消失的美豬終於真相大白」，梁為超指出，黨團在兩年多前，就多次呼籲民進黨團政府，為了全民健康，不要進口萊豬，否則就要全力把關、輔導、強化標示，但是現在證實全部跳票，而且在萊猪陰影下，廠商擔心消費者拒買，不敢標示進口美猪，將產地標示來自加拿大及英國，先前擔憂進口萊豬可能形成食安破口，現在都已經成為事實。
根據食藥署「豬肉儀表板」資料，今年元月1日至10月4日進口豬肉1996.72噸，其中，加拿大、西班牙分別進口33023.47噸、21265.91噸，美國豬進口10452.71噸排第三，豬肝等內臟從美國進口3637.7噸。
市議員舒翠玲指出，過去桃園市議會修訂食安條例，全面禁止萊克多巴胺豬肉進入桃園，當初就是擔心發生食安問題，沒想到今天果然活生生出現了，不肖業者化整為零洗標、洗產地，民眾蒙在鼓裡，中央無能，進口數量到底有多少黑數，沒有人 知道，她要求落實邊境管理，邊境系統應完全開放，讓大家能在網路上看到所有進口細節。
黨團執行長、市議員徐玉樹則抨擊，進口食品資訊透明度和安全性都無法獲得人民的信任，開放有疑慮食品進口到桃園市，應從嚴處罰，尤其台灣洗腎比率第一，這是政府長期漠視的結果，衛福部明顯失職，未來，桃園市議會將作為張善政市長執政的強力後盾。
梁為超最後總結，黨團除了要求市府持續擴大追查美豬肉品進口廠商洗產地改標行為，食品業者也要如實清楚標示產地、成分和檢驗結果，對於違反豬肉原產地標示規定業者予以重罰，同時市府也要快速公布第一手相關資訊，讓消費者掌握最新訊息。
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