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進口美豬洗產地？桃議會國民黨團要求加強邊境管理公布流向

▲國民黨團認為洗產地內情不單純，要求市府持續擴大嚴格追查，加強邊境管理、公布所有流向、加重改標刑責，以維護食安及保障市民健康。（圖／桃園市議會國民黨團提供）
▲國民黨團認為洗產地內情不單純，要求市府持續擴大嚴格追查，加強邊境管理、公布所有流向、加重改標刑責，以維護食安及保障市民健康。（圖／桃園市議會國民黨團提供）

記者李春台／桃園報導

桃園近日查獲近15萬公斤進口美國豬肉，產地卻標示為加拿大及英國，桃園市議會國民黨團今（6）日召開記者會砲轟中央沒有作好食安管理，讓民眾陷於食安恐慌當中。黨團同時質疑這些美豬有洗產地之嫌，擔心這些偽標美豬大量流向餐飲業，消費者全下肚，食安風暴隱然成形。黨團認為洗產地內情不單純，要求市府持續擴大嚴格追查，加強邊境管理、公布所有流向、加重改標刑責，以維護食安及保障市民健康。

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黨團表示，食藥署公布日前與桃園市衛生局在桃園市新興冷凍食品公司與瑞騰國際公司桃園廠查獲進口近15萬公斤美國豬肉，產地卻標示為加拿大及英國，坐實先前大家對於進口美豬洗產地的質疑。

總召梁為超表示，台灣從2021年元旦起，開放含萊克多巴胺的美豬進口，但奇怪的是，自此以後，美猪卻突然在消費市場上消失，找不到相關肉品，坊間幾乎看不到販售美豬標示，當時，很多人就懷疑洗產地，否則進口美猪動輒上千噸，市面上怎麼可能看不到、買不到。

「美豬偽標事件連環爆，消失的美豬終於真相大白」，梁為超指出，黨團在兩年多前，就多次呼籲民進黨團政府，為了全民健康，不要進口萊豬，否則就要全力把關、輔導、強化標示，但是現在證實全部跳票，而且在萊猪陰影下，廠商擔心消費者拒買，不敢標示進口美猪，將產地標示來自加拿大及英國，先前擔憂進口萊豬可能形成食安破口，現在都已經成為事實。

根據食藥署「豬肉儀表板」資料，今年元月1日至10月4日進口豬肉1996.72噸，其中，加拿大、西班牙分別進口33023.47噸、21265.91噸，美國豬進口10452.71噸排第三，豬肝等內臟從美國進口3637.7噸。

市議員舒翠玲指出，過去桃園市議會修訂食安條例，全面禁止萊克多巴胺豬肉進入桃園，當初就是擔心發生食安問題，沒想到今天果然活生生出現了，不肖業者化整為零洗標、洗產地，民眾蒙在鼓裡，中央無能，進口數量到底有多少黑數，沒有人 知道，她要求落實邊境管理，邊境系統應完全開放，讓大家能在網路上看到所有進口細節。

黨團執行長、市議員徐玉樹則抨擊，進口食品資訊透明度和安全性都無法獲得人民的信任，開放有疑慮食品進口到桃園市，應從嚴處罰，尤其台灣洗腎比率第一，這是政府長期漠視的結果，衛福部明顯失職，未來，桃園市議會將作為張善政市長執政的強力後盾。

梁為超最後總結，黨團除了要求市府持續擴大追查美豬肉品進口廠商洗產地改標行為，食品業者也要如實清楚標示產地、成分和檢驗結果，對於違反豬肉原產地標示規定業者予以重罰，同時市府也要快速公布第一手相關資訊，讓消費者掌握最新訊息。

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