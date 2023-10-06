連假搶機票！華航線上旅展6800元起飛日本 旅遊達人推搶這三城市
雙十連假四天，可以好好地規劃出國行程並搶機票！為迎接11月將來的2023年ITF台北國際旅展，華航即日起推出線上旅展「#這一刻讓旅行更深刻」，活動至11月15日23:59。優惠包含來回未稅價6,800元起，就可飛日本熊本。而旅遊達人也在實際操作，以含稅價格推薦了除熊本外，還有首爾(金浦)、曼谷，都是可考慮的城市。另外，星宇航空也宣布明年1月18日開闢台北-清邁直飛航線，每週三班次往返，即日起接受訂位。
記者葉盛耀/綜合報導
此次華航針對多個熱門航點祭出優惠票價，即日起至11月15日，可購買10月13日~到明年5月底的行程，旺季不適用。其中包含台北－香港來回經濟艙4,930 元起（未稅）、台北-熊本來回經濟艙6,800元起（未稅）、台北-高松7,700元起（未稅）、台北-舊金山2萬2,446元起（未稅），獨家飛航的台北-布拉格2萬6,100元起（未稅）等全航線優惠，旅客直接於華航官網搜尋下訂即可。
實際操作過後，各旅遊達人也在其臉書粉專推薦幾個含稅後價格還不錯、可考慮下訂的城市，像是「老田鬧著玩粉絲團」就推薦飛熊本，來回含稅9935元起，或者「台北松山-首爾金浦」，含稅價最低在1萬1千有找。而「布萊N機票達人」則推薦飛曼谷，竟有來回最低含稅價僅8776元起。
華航還推出搶先GO早鳥購票加碼抽台北-熊本機票活動，凡於10月12日（含）前在全通路購買台灣出發機票的早鳥旅客，登錄後即可參加抽獎，華航將送出5張台北-熊本來回機票。
另外，星宇航空昨（5）日宣布明（2024）年1月18日開闢台北-清邁直飛航線，每週三班次往返，即日起接受訂位。清邁為星宇航空在泰國開闢的第二個定期航點，以Airbus新世代客機A321neo執飛，提供188個座位數，包含商務艙8個、經濟艙180個。
位於泰北的清邁是泰國第二大城，具有悠久歷史文化，以其緩慢、悠閒的生活步調聞名。星宇航空表示，清邁航線的開闢提供台灣旅客更便捷的直航選擇，同時也爭取北美旅客經台灣轉機前往泰國的市場，隨著泰國當局日前宣布，11月起清邁國際機場營業時間調整為24小時全天無休，將可迎接更多國際旅客。