高中英聽首次考試21日登場！9.8萬人報名、即日起可查應考資訊

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由於英聽不開放考生查看試場，請考生於10月17日試場分配表公布後，至大考中心網站查覽考試地點及試場平面圖等資訊。如考生在查詢過程有任何問題，可於上班時間致電大考中心詢問（電話02-23661416轉608）。
大考中心提醒，即日起考生如發現姓名、考區及無冷氣試場等項目，有任一項與原報名資料不同者，務請於10月11日前提出更正。集體報名者由集體報名單位傳真「應考資訊更正表」；個別報名者請以電子郵件（photo@ceec.edu.tw）或傳真（02-23661365）方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式至本會，傳真完成後並請致電大考中心確認收件。更正後之應考資訊，考生可於10月17日起至113高中英語聽力測驗「試務專區」查覽確認。
大考中心表示，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務，無論申請哪一類項目，皆不寄發審查結果，請考生即日起自行至113高中英語聽力測驗「試務專區」查覽或列印。
英聽測驗預備鈴響至考試開始鈴響為10分鐘，考試說明及正式考試時間為50分鐘，合計時間60分鐘。大考中心提醒考生留意英聽測驗相關規範，預備鈴響起即可入場；入場後至考試結束前，未經監試人員許可不得離座、離場。考試開始鈴響前，不得翻閱試題本與答題卷，並不得簽名、書寫、劃記或作答。
考試開始鈴聲響畢後，考生不得進入試場，並請考生依播音指示於答題卷之「確認後考生簽名」欄，以正楷簽全名與作答。考試結束鈴聲響畢，應即停止作答動作（包括擦拭、加黑劃記、增補文字或標點符號、簽名等），並將雙手離開桌面。
考試當天屬COVID-19快篩陽性或確診考生，外出與應試時請全程佩戴口罩，並至原編配的考（分）區試場應試。每分區考場學校皆設有護理站，若有發燒或呼吸道症狀考生，應試時建議佩戴口罩，若有持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答，試場人員將安排移置備用試場應試。
大考中心指出，依過往統計，每次考試皆有許多考生因未持應試有效證件供查驗而被扣減成績。提醒考生，考試當日務必持應試有效證件正本並供監試人員查驗。
大考中心說，應試有效證件包含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證，學生證非應試有效證件，若考生未攜帶而由親友補送時，請於當節次考試結束鈴聲響畢前，送至試務辦公室或試場。