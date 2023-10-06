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高中英聽首次考試21日登場！9.8萬人報名、即日起可查應考資訊

▲113學年度高中英聽第一次考試21日登場，即日起可查應考資訊、17日公布試場分配表。（圖／大考中心提供）
▲113學年度高中英聽第一次考試21日登場，即日起可查應考資訊、17日公布試場分配表。（圖／大考中心提供）

記者李琦瑋／台北報導

113學年度高中英語聽力測驗第一次考試訂於10月21日、週六舉辦，總計98,188人報名，大考中心宣布，應考資訊查詢系統於今（6）日上午9點起開放，考生可至大考中心網站113高中英語聽力測驗「試務專區」查覽、列印；10月17日公告試場分配表，考生可再次至「試務專區」查詢確切的考試地點。

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大考中心表示，本次高中英語聽力測驗考試編配有上、下午場次；上午場考試時間為11點至12點，下午場為2點至3點。即日起可查詢的應考資訊內容含姓名、應試號碼、考區、試場號碼、場次、考試日程等。大考中心將對報名資料有填寫行動電話號碼的考生以簡訊通知考生姓名、應試號碼及場次。

由於英聽不開放考生查看試場，請考生於10月17日試場分配表公布後，至大考中心網站查覽考試地點及試場平面圖等資訊。如考生在查詢過程有任何問題，可於上班時間致電大考中心詢問（電話02-23661416轉608）。

大考中心提醒，即日起考生如發現姓名、考區及無冷氣試場等項目，有任一項與原報名資料不同者，務請於10月11日前提出更正。集體報名者由集體報名單位傳真「應考資訊更正表」；個別報名者請以電子郵件（photo@ceec.edu.tw）或傳真（02-23661365）方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式至本會，傳真完成後並請致電大考中心確認收件。更正後之應考資訊，考生可於10月17日起至113高中英語聽力測驗「試務專區」查覽確認。

大考中心表示，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務，無論申請哪一類項目，皆不寄發審查結果，請考生即日起自行至113高中英語聽力測驗「試務專區」查覽或列印。

英聽測驗預備鈴響至考試開始鈴響為10分鐘，考試說明及正式考試時間為50分鐘，合計時間60分鐘。大考中心提醒考生留意英聽測驗相關規範，預備鈴響起即可入場；入場後至考試結束前，未經監試人員許可不得離座、離場。考試開始鈴響前，不得翻閱試題本與答題卷，並不得簽名、書寫、劃記或作答。

考試開始鈴聲響畢後，考生不得進入試場，並請考生依播音指示於答題卷之「確認後考生簽名」欄，以正楷簽全名與作答。考試結束鈴聲響畢，應即停止作答動作（包括擦拭、加黑劃記、增補文字或標點符號、簽名等），並將雙手離開桌面。

考試當天屬COVID-19快篩陽性或確診考生，外出與應試時請全程佩戴口罩，並至原編配的考（分）區試場應試。每分區考場學校皆設有護理站，若有發燒或呼吸道症狀考生，應試時建議佩戴口罩，若有持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答，試場人員將安排移置備用試場應試。

大考中心指出，依過往統計，每次考試皆有許多考生因未持應試有效證件供查驗而被扣減成績。提醒考生，考試當日務必持應試有效證件正本並供監試人員查驗。

大考中心說，應試有效證件包含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證，學生證非應試有效證件，若考生未攜帶而由親友補送時，請於當節次考試結束鈴聲響畢前，送至試務辦公室或試場。

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