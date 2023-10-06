亞運拳擊／金牌戰遭林郁婷打爆　哈薩克對手厚唇、逆天長腿曝光

哈薩克拳擊名將Karina Ibragimova在杭州亞運不敵林郁婷摘銀，賽後難過落淚，但出色的外型也意外受到矚目。 我是廣告 請繼續往下閱讀 27歲的Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，私底下還會彈吉他，是個文武雙全的選手。Ibragimova生涯在世錦賽拿過1銀、2銅，亞錦賽則拿過金牌，今年世錦賽曾打敗過林郁婷，不過挑戰生涯亞運首金失利。▲Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，擁有大批粉絲。圖取自Ibragimova社群。▲Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，擁有大批粉絲。圖取自Ibragimova社群。▲Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，擁有大批粉絲。圖取自Ibragimova社群。▲Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，擁有大批粉絲。圖取自Ibragimova社群。▲Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，擁有大批粉絲。圖取自Ibragimova社群。▲林郁婷（紅衣）在杭州亞運女子57公斤拿下金牌，史上第一人。（圖／美聯社／達志影像）更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。亞運現場／林郁婷拳擊奪金又被質疑性別 哈薩克賽前就出奧步亞運現場／林郁婷演復仇記奪金 奧運、世錦賽吞敗苦澀一次討回來亞運現場／神奇！百金幸運御守締造三個史上第一 續傳承給射箭隊亞運現場／林郁婷猛拳打爆哈薩克摘金牌 還成為台灣史上第一人！