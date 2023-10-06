10/5亞運成績統計／滑輪狂掃兩金　中華隊15金15銀23銅、排名第6

亞運拳擊／金牌戰遭林郁婷打爆　哈薩克對手厚唇、逆天長腿曝光

▲Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，擁有大批粉絲。圖取自Ibragimova社群。
▲Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，擁有大批粉絲。圖取自Ibragimova社群。

NOWnews/綜合報導

哈薩克拳擊名將Karina Ibragimova在杭州亞運不敵林郁婷摘銀，賽後難過落淚，但出色的外型也意外受到矚目。

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27歲的Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，私底下還會彈吉他，是個文武雙全的選手。

Ibragimova生涯在世錦賽拿過1銀、2銅，亞錦賽則拿過金牌，今年世錦賽曾打敗過林郁婷，不過挑戰生涯亞運首金失利。

▲Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，擁有大批粉絲。圖取自Ibragimova社群。
▲Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，擁有大批粉絲。圖取自Ibragimova社群。
▲Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，擁有大批粉絲。圖取自Ibragimova社群。
▲Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，擁有大批粉絲。圖取自Ibragimova社群。
▲Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，擁有大批粉絲。圖取自Ibragimova社群。
▲Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，擁有大批粉絲。圖取自Ibragimova社群。
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▲Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，擁有大批粉絲。圖取自Ibragimova社群。
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▲Karina Ibragimova擁有175公分的優異身材，還有厚唇、長腿，擁有大批粉絲。圖取自Ibragimova社群。





▲林郁婷（紅衣）在杭州亞運女子57公斤拿下金牌，史上第一人。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷（紅衣）在杭州亞運女子57公斤拿下金牌，史上第一人。（圖／美聯社／達志影像）

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