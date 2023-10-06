控好油案背後有網軍！民進黨起底：造謠中央廚房就在國民黨內
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘，被爆與國民黨工許哲賓自導自演恐嚇案，民進黨今（6）日揭露整個藍白抹黑產業鏈，藍白為遂行特定政治目的，疑似直接透過以張榮味女婿，即現任桃園市政府觀旅局局長周柏吟過去所經營的「方和傳媒股份有限公司」，作為國民黨抹黑造謠的「中央廚房」；民進黨呼籲國民黨應該說清楚、主席朱立倫立刻道歉。
記者陳佩君／台北報導
民進黨發言人林楚茵首先解構「國民黨許哲賓為核心的政治關係圖」，她說，2017年許哲賓原先是國民黨政策會黨工，與時任國民黨主席洪秀柱時期擔任新媒體部主任周柏吟，也就是張嘉郡丈夫因業務認識，後因洪秀柱連任黨主席失利，周柏吟另成立方和傳媒有限公司，改用接案繼續替藍營縣市長打選戰，從監察院政治獻金查閱平台系統查詢，如雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、前高雄市長韓國瑜等人都曾支付方和傳媒公司宣傳支出，而周柏吟現在是張善政的觀旅局長。
林楚茵指出，2018年許哲賓在周柏吟延攬下，離開黨部進駐張麗善競選團隊，背後關係千絲萬縷，「國民黨培養小編，並與行銷公司網軍、網紅相互合作，形成堅不可摧的抹黑造謠產業鏈」。
民進黨發言人張志豪指出，這整個抹黑供應鏈，是從林裕紘與國民黨許哲賓兩人發動的造謠生成中央廚房，再到民眾黨、國民黨一干人等各司其職發文力挺、接連召開記者會胡亂指控，更讓饒慶鈴、立委林為洲臉書力挺聲援。
張志豪提到，原來饒慶鈴及林為洲都跟「方和傳媒」有合作關係，這些瞎挺全因利益連結所衍生的關係，連遠在美國參訪的民進黨主席柯文哲都刻意談論雞蛋議題，搭腔中國所提及的8缺，無疑是唱合中國，這種藍白兩黨為遂行特定政治目的，藍白聯手造謠抹黑令人不齒。
立委參選人何博文則呼籲，朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、柯文哲應該公開道歉，逃亡海外的林裕紘回國公開接受司法調查；立委參選人曾柏瑜也說，雲林張家應出來說清楚講明白。