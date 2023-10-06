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竹縣客家獅保存團體受邀表演　客家獅將登國慶大會舞台

▲新竹縣無形文化資產客家獅保存團體「新竹縣客家武獅文化協會」受邀至凱達格蘭大道舉辦的112年國慶大會演出，為國家盛典獻上祝福。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣無形文化資產客家獅保存團體「新竹縣客家武獅文化協會」受邀至凱達格蘭大道舉辦的112年國慶大會演出，為國家盛典獻上祝福。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

國慶日即將到來，新竹縣無形文化資產客家獅保存團體「新竹縣客家武獅文化協會」受邀至凱達格蘭大道舉辦的112年國慶大會演出，為國家盛典獻上祝福，將以「獅吼震雲端 群獅護臺灣」為主題，由國家文化藝術獎得主李小平先生擔任總導演，透過結合傳統陣頭文化與劇場美學的創作手法，由臺灣各地各具文化意涵與藝術特色的獅陣團隊共同演出一場群獅鬥陣的盛宴。

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新竹縣客家武獅文化協會多年來積極深耕傳承客家獅，縣長楊文科在獲悉此次北上演出所需經費龐大，且高齡82歲的團長張健銨為參演成員中年紀最長，特別於國慶演出前為夥伴加油打氣，祝福演出圓滿順利，並頒贈6萬元紅包，感謝客家獅隊發揚新竹縣傳統表演藝術。

楊文科表示，新竹縣擁有豐富多元的客家特色，客家獅是新竹縣地方文化精神的傳統表演藝術之一，目前新竹縣登錄2團客家獅保存團體「新竹縣客家武獅文化協會」及「新竹縣客家武術舞獅發展協會」，期待透過這次國慶演出，呈現客家獅藝的靈活逗趣及生氣盎然，讓全國民眾感受新竹客家獅的獨特魅力。

張健銨表示，本次演出由8組臺灣傳統獅陣文化團隊組成，集結18頭不同風格的舞獅登上國慶表演舞臺，在眾獅團中，客家獅頭為一大亮點，獅頭略圓嘴方正，象徵著天圓地方、嘴大吃四方；額頭上書寫「王」之字號，代表萬獸之王；獅嘴可以開合，演出動作栩栩如生。

文化局指出，「新竹縣客家武獅文化協會」前身為「芎林下山清河堂金獅團」，由芎林張氏家族於1945年所成立，1967年後工商業逐漸發達，張屋子孫紛紛至外地從事各項工作，獅陣活動逐漸沉寂，2003年團長張健銨為復甦張家獅的傳統，於2006年復團，並在2009年改名為「新竹縣客家武獅文化協會」。

▲客家獅頭略圓，口方正，象徵天圓地方且嘴大吃四方。（圖／新竹縣政府提供）
▲客家獅頭略圓，口方正，象徵天圓地方且嘴大吃四方。（圖／新竹縣政府提供）
協會以傳承客家民俗才藝，客家武獅文化及客家流民拳為主，成立近20年來參與超過三百場大型活動表演，亦曾獲得全國客家文化客家獅藝表演賽三連霸的佳績。於2010年獲新竹縣登錄傳統表演藝術客家獅保存團體，團長張健銨則於2019年獲新竹縣登錄為客家獅頭製作保存技術及保存者。

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