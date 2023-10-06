竹縣客家獅保存團體受邀表演　客家獅將登國慶大會舞台

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楊文科表示，新竹縣擁有豐富多元的客家特色，客家獅是新竹縣地方文化精神的傳統表演藝術之一，目前新竹縣登錄2團客家獅保存團體「新竹縣客家武獅文化協會」及「新竹縣客家武術舞獅發展協會」，期待透過這次國慶演出，呈現客家獅藝的靈活逗趣及生氣盎然，讓全國民眾感受新竹客家獅的獨特魅力。
張健銨表示，本次演出由8組臺灣傳統獅陣文化團隊組成，集結18頭不同風格的舞獅登上國慶表演舞臺，在眾獅團中，客家獅頭為一大亮點，獅頭略圓嘴方正，象徵著天圓地方、嘴大吃四方；額頭上書寫「王」之字號，代表萬獸之王；獅嘴可以開合，演出動作栩栩如生。
文化局指出，「新竹縣客家武獅文化協會」前身為「芎林下山清河堂金獅團」，由芎林張氏家族於1945年所成立，1967年後工商業逐漸發達，張屋子孫紛紛至外地從事各項工作，獅陣活動逐漸沉寂，2003年團長張健銨為復甦張家獅的傳統，於2006年復團，並在2009年改名為「新竹縣客家武獅文化協會」。
協會以傳承客家民俗才藝，客家武獅文化及客家流民拳為主，成立近20年來參與超過三百場大型活動表演，亦曾獲得全國客家文化客家獅藝表演賽三連霸的佳績。於2010年獲新竹縣登錄傳統表演藝術客家獅保存團體，團長張健銨則於2019年獲新竹縣登錄為客家獅頭製作保存技術及保存者。