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台股震盪ETF續夯！分析師提醒　揭ETF小白最常犯的錯

▲分析師指出，如何挑選ETF？最重要是盡量挑選規模大的，也要留意內控費用，更要搞清楚ETF投資的是台股還是期貨。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲分析師指出，如何挑選ETF？最重要是盡量挑選規模大的，也要留意內控費用，更要搞清楚ETF投資的是台股還是期貨。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

上兩周台股大盤震盪，但ETF持續火熱，總受益人連續9周創新高來到5559071人，統計今年來增加1402913人，而觀察上一周增加受益人人數前10名中就有4檔是新基金，顯示投資人對ETF的熱愛。分析師指出，如何挑選ETF？最重要是盡量挑選規模大的，也要留意內控費用，更要搞清楚ETF投資的不只是台股，有的是期貨，若是期貨就不適合放長期的投資人。投資人可根據自己的喜好，鎖定如半導體類型的ETF、科技類ETF。當然，如果真的很懶，那麼高股息最適合長時間持有。

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根據9月28日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，53檔台股ETF的受益人變化，最新一周受益人增加的台股ETF有35檔共增加49112人，無畏之前台股大盤震盪，總受益人連續9周創新高，來到5559071人，統計今年來增加1402913人。而觀察上一周增加受益人人數前10名中就有4檔是新基金，大多是高股息、市值型、永續ESG與科技類型的ETF。

啟發投顧分析師陳立委表示，近期ETF會那麼夯，主要是部分熱門ETF操作績效不錯，甚至勝過大盤。本來投資人會選擇ETF作為投資工具，就是因為無法天天看盤、即時操作，因此「穩定」是投資人挑選ETF最重要的準則。那麼如何挑選？他建議除了可看配息表現外，盡量要選規模比較大的，以避免流動性不高，最後可能下市的窘境。

陳立委也提醒投資人常常會忽略ETF有內控，如保管費等費用，可能並沒有很多，但因為放長期，所以長期累積下來也是一筆不少的成本，當然選擇內控費用越少越好，相對獲利才比較高。

另外，還有ETF小白常犯的錯，包括搞不清楚標的物投資的是股票還是期貨， 陳立委說，很多人不知道原來自己投資的ETF標的是期貨，如果是期貨因為有到期轉倉的限制，如每個月到期轉倉這些都是成本，不適合喜歡放長期投資的人，因此提醒投資人得注意到底投資的是股票還是期貨。

陳立委指出，再來是看ETF成分股的內容，投資人同樣得多用點心，一支ETF中，可能內含20、30檔標的，可以看第一、第二大的股票，像是中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF（00891）持有比重最高的是聯發科，適合看好IC設計產業的投資人。如果喜歡台積電，可挑選台積電比重高的，如富邦台灣半導體（00892）。至於國泰台灣5G+（00881）除了台積電比重高之外，除半導體還納入其他產業，投資人可看個人喜好來選擇。

當然，如果真的沒有時間，陳立委建議，比較「懶人的」可以選擇高股息ETF，因為已經都幫你挑選市場配息比較高的標的，很適合平常沒時間，但可以固定時間領到股息的，如元大高股息（0056）、凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）或國泰永續高股息（00878）都還不錯、可以留意。

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