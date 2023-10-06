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WITSA國際資通訊界奧斯卡　新北「5G智慧共桿」奪智慧城市首獎

▲新北市以「5G智慧共桿」勇奪WITSA智慧城市獎首獎。（圖 ／新北市政府研究發展考核委員會提供）
▲新北市以「5G智慧共桿」勇奪WITSA智慧城市獎首獎。（圖 ／新北市政府研究發展考核委員會提供）

記者吳嘉億／新北報導

馬來西亞古晉昨（6）日舉辦WITSA全球創新與科技卓越獎頒獎典禮，其中來自32國共148件提案中，新北市政府在智慧城市項目中以「5G智慧共桿」榮獲「智慧城市獎首獎」，代表台灣勇奪這項享有國際資通訊界奧斯卡美譽的獎項，展現新北市在智慧城市發展與創新科技應用的成果。

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「世界創新科技暨服務業聯盟」為聯合國轄下的非政府組織，其舉辦的「世界資訊科技大會」上頒授的「全球創新與科技卓越獎」，遴選各項數位科技智慧解決方案，認證各國符合獎項類別的落地應用，每年都吸引眾多國際公私部門激烈競爭。

新北市政府資訊中心主任陳富添表示，此次以「建構新北智慧城市的前瞻基礎建設－5G智慧共桿」為參獎主題，獲獎關鍵在於透過智慧共桿結合AI與大數據的整合應用，透過智慧共桿為載體，把相關物聯網、通訊或特殊需求模組，共同掛載於桿身來執行各種特定任務，改善城市治安、交通、環境與經濟等，讓平凡的路燈變智慧，帶給廣大市民更優質的生活環境。

陳富添指出，繼去年榮獲ICF全球智慧城市TOP1首獎，今年新北市更通過ICF全面評比，成為全球首座取得完整智慧城市認證的城市，本次再獲國際獎項，象徵新北在推動智慧永續城市方面的成就更上一層樓，未來新北將繼續提升市民幸福感並推動產業發展，響應全球智慧永續發展趨勢，為建構繁榮、永續的宜居生活願景努力。

▲新北市代表與WITSA主席Dr. Sean Seah(右) 及數位發展部胡貝蒂副署長(左)共同合影。（圖 ／新北市政府研究發展考核委員會提供）
▲新北市代表與WITSA主席Dr. Sean Seah(右) 及數位發展部胡貝蒂副署長(左)共同合影。（圖 ／新北市政府研究發展考核委員會提供）

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