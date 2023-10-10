今日來講股／國慶行情加溫！分析師看好偏多格局　AI有小熱潮

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不過，美國眾議院議長麥卡錫也因為協助拜登總統化解政府關門危機，惹惱黨內強硬派，麥卡錫最終遭到罷免，再加上美國公債殖利率驟升至16年高點，市場憂心將影響資金流向，還有彭博點名4台廠，包括漢唐、亞翔、崇越與矽科宏晟疑似幫華為相關企業建設工廠，雖然遭台廠否認，但市場擔心被美國列黑名單，因此周二、周三台股陷入震盪整理。
陳立委指出，接下來因有「聯準會（Fed）傳聲筒」之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos最新撰文指出，債市暴跌威脅美國經濟軟著陸的，預估聯準會年內再度升息的機率低，讓市場鬆一口氣，周四、周五股市又回溫。
而投資人關注國慶連假過後台股走勢，陳立委指出，公司9月營收、法說會陸續要登場得留意之外，整體仍對台股近期到年底偏多看待，主要是總統大選倒數100天，勞動基金5日撥款175億元給7家投信，資金進入對行情有加溫效果，對股市是利多。再加上投信「愛台灣」買超金額已經破紀錄，連續買超天數更是來到45天，同樣有機會挑戰歷史新高，因此10月偏多、樂觀看待。
至於族群部分，陳立委表示主流還是AI概念股，相關成交量仍位居台股前茅，再加上輝達執行長黃仁勳傳將於10月18日現身鴻海科技日，由於他上次5月底來台帶動AI波段大漲，他預估這次雖漲幅可能不會那麼猛，但小熱潮沒什麼問題！後續要看輝達最強AI晶片GH200除了鴻海有拿到訂單外，廣達、緯創、技嘉拿到多少也得後續留意。
除了AI之外，資訊軟體概念股同樣也是觀察重點，主要是因為台灣碳權交易所已經成立，企業需要計算排碳量，另外金管會針對部分公司年報進行改革，申報期限由90天縮短到75天，對投資人是好事可以早點拿到年報，但對企業來說，準備年報的時間變短，可刺激相關財務報表軟體需求，相關概念股包括叡揚與倍力都可以留意。
陳立委指出，再來航運股受惠巴拿馬運河缺水，運輸需求與日租金續強，再加上第四季是糧食與鐵礦砂的旺季，預估散裝航運短期也有好表現，投資人同樣可多做留意。