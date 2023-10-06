台中港遊輪觀光連續5年掛零！議員憂商機已死 市府辦踩線團
疫後觀光逐漸復甦，台中機場預定以一年時間恢復14條航線，但台中港遊輪觀光卻不如預期。台中市議員楊典忠指出，曾經一年有68艘遊輪停靠的台中港，遊輪觀光已連續5年掛零，相較高雄一年有4萬旅客、基隆急起直追，台中港觀光商機在哪裡？市府表示，已與鄰近縣市推動觀光踩線團，吸引郵輪靠泊。
記者顏幸如／台中報導
台中市議員楊典忠今（6）日質詢時指出，疫後觀光正逐漸復甦，以台中機場為例，預計於一年內恢復疫情的14條航線，但相較台灣南、北、東各國際港，台中港遊輪觀光已沒落多年。
楊典忠說，高雄港去年有4萬旅客、基隆3.5萬、花蓮3千多，2023年觀光復甦，將有329艘國際遊輪、52萬人來到台灣，若以一個人平均花費5000台幣，至少帶來26億元商機。但台中港雖是國際港，卻連續5年沒有遊輪停靠、觀光客人數掛零，他認為和市長態度有很大差別，基隆市長謝國樑就非常積極。
台中市觀旅局長陳美秀表示，觀旅局5月與台中港務分公司、彰化縣政府合力辦理郵輪岸上觀光踩線團，帶領旅行社業者至外埔、高美濕地、梧棲老街等海線新興景點實地考察；12日將帶領郵輪業者至屯區霧峰考察，希望吸引國際郵輪停靠台中港，同時協調台中港務分公司參考基隆港列為郵輪母港或停泊港，配合推出碇泊費減免措施，以帶動觀光人潮、創造在地商機，希望明年度可吸引郵輪航商選擇台中港靠泊。